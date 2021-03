Bankangestellte vereitelt Enkeltrick

Gifhorn. Eine Mitarbeiterin der Sparkassenfiliale am Schlossplatz in Gifhorn und konnte am Donnerstagnachmittag einen Enkeltrickbetrug verhindern. Laut Mitteilung der Polizei kontaktierte ein bislang unbekannter Mann gegen 14 Uhr mit unterdrückter Telefonnummer eine 82-Jährige aus Kästorf. Er gab sich als ihr Neffe aus und forderte wegen eines vermeintlichen Verkehrsunfalls 10.000 Euro Bargeld von der Seniorin, heißt es weiter. Diese glaubte die Geschichte und wollte bei der Sparkasse in Gifhorn das Geld abheben. Eine aufmerksame Angestellte wurde jedoch misstrauisch und rief die Polizei, die Angehörige der Seniorin verständigte und sie nach Hause brachte.

red