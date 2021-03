Inzidenz im Kreis Gifhorn klettert am Sonntag auf 102,5

Die 7-Tage-Inzidenz hat am Wochenende die Inzidenzmarke von 100 geknackt. Nachdem der Kreis am Samstagmorgen einen Wert von 99,7 (+12,5 im Vergleich zu Freitag) und 36 Neuinfektionen gemeldet hatte, lag die Inzidenz am Sonntag bei 102,5 (+2,8). Sollte dieser Wert an drei aufeinander folgenden Tagen stabil bleiben und sich der Kreis per Allgemeinverfügung als Hochinzidenzkommune ausweist, greifen die verschärften Maßnahmen, die vor dem 8. März galten.

34 Neuinfektionen kamen hinzu, sodass die Zahl derer, die bisher an Corona erkrankten, derzeit bei 4083 liegt. Neue Todesfälle hatte der Landkreis Gifhorn am Wochenende nicht zu beklagen. In den Alten- und Pflegeheime gibt es dem Kreis zufolge derzeit keine laufenden oder akuten Fälle.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Neue Coronafälle in Kitas

In der Kita Hillerse wurden zwei Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Nach den Ermittlungen des Gesundheitsamtes wurde für eine Gruppe Kinder und eine Gruppe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Quarantäne bis zum 26. März angeordnet. In der Kita Katharina von Bora in Gifhorn hat es eine Person erwischt. Eine Gruppe Kinder und eine Mitarbeiter-Gruppe muss bis 30. März in Quarantäne.

17.715 Tests wurden bisher vom Gesundheitsamt durchgeführt.

Das Coronavirus in Gifhorn und der Region