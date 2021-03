Hillerse: Polizei rettet Mann aus brennendem Auto

In Hillerse heulten am Mittwoch, den 10. März 2021, gegen 16.20 Uhr die Sirenen. Der Grund dafür war ein brennendes Fahrzeug in der Rolfsbütteler Straße. Dies teilt die Feuerwehr der Samtgemeinde Meinersen mit.

Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und zwölf Mann aus. „Als wir an der Einsatzstelle eintrafen war der Fahrer bereits nicht mehr in seinem Fahrzeug“, wird der Einsatzleiter und Ortsbrandmeister von Hillerse, Niko von Köckritz, zitiert. Anwohner hatten bereits erste Löschversuche mit einem Gartenschlauch und Feuerlöschern unternommen, so von Köckritz weiter. Die Feuerwehr öffnete, ausgestattet mit schwerem Atemschutz, die Motorhaube und löschte die Flammen endgültig ab. Außerdem entfernten die Einsatzkräfte die Batterie und legten anschließend Schaum über den ausgebrannten Motorraum, um ein erneutes Auflodern der Flammen zu verhindern.

Ihr Newsletter für Gifhorn & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach Angaben der Polizei war der 64-jährige Fahrer des Seat Ibiza aus Braunschweig auf der Rolfsbütteler Straße ortsauswärts unterwegs gewesen. Ein entgegenkommender Streifenwagen habe die Flammen an dem Fahrzeug entdeckt, den Wagen gestoppt und den Fahrer in Sicherheit gebracht. Anschließend alarmierten die Beamten die Feuerwehr. Während der Löscharbeiten war die Straße halbseitig gesperrt, der Verkehr wurde von der Polizei an den Einsatzstelle vorbeigeleitet. An dem Seat entstand Totalschaden.

red