Die Angaben eines 72 Jahre alten Mannes aus Steinhorst führten am Samstagmorgen zu einer großen Suchaktion mit Hubschrauber, elf Polizeihunden und einer Drohne.

Steinhorst. Große Suchaktion im Kreis Gifhorn: Ein Steinhorster meldet seine Frau als vermisst – obwohl er sie am Donnerstag in eine Klinik begleitet hat.

Vermisste Steinhorsterin in Klinik im Kreis Uelzen ermittelt

Hubschrauber, Polizeihunde und rund 20 Polizeibeamte suchten am frühen Samstagmorgen nach einer 69 Jahre alten Frau aus Steinhorst. Am späten Vormittag führten die Ermittlungen in eine Klinik im Kreis Uelzen. Dort hielt sich die Frau aus gesundheitlichen Gründen seit Donnerstag auf.

Polizei ging von lebensbedrohlicher Lage aus

Wie die Polizei Gifhorn berichtete, habe sich der Ehemann der Frau gegen 4 Uhr am Samstagmorgen bei der Polizei gemeldet, weil er seine Frau vermisste. „Nach den überaus glaubhaften Angaben“, so die Polizei, musste aufgrund der Krankheitsgeschichte der Frau und nächtlichen Temperaturen von rund -20 Grad von einer lebensbedrohlichen Lage für die Ehefrau ausgegangen werden. Der Mann hatte den Beamten erzählt, seine Frau sei kurz nach Mitternacht noch einmal vor die Tür gegangen, um eine Zigarette zu rauchen. Nachdem sie nicht ins Haus zurückgekehrt war, machte sich der 72-Jährige zunächst selbst auf die Suche – ohne Erfolg. Daraufhin verständigte der die Polizei.

Polizeihubschrauber und vier Hundestaffeln an Suche beteiligt

Bei der Suche nach der Frau wurden neben fünf Funkstreifenwagen der Polizeihubschrauber sowie vier Rettungshundestaffeln mit elf Hunden und einer Drohne eingesetzt. Wie die Ermittlungen ergaben, hatte der Ehemann seine Frau am Donnerstag in die Klinik begleitet. Die Ermittlungen zum genauen Umstand, wie es zu diesem Missverständnis kommen konnte, dauern noch an, berichtete die Polizei.