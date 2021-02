Infobriefe zur Corona-Impfung für Senioren im Boldecker Land

Weyhausen. Das Schreiben soll über die Corona-Impfung informieren. Die Samtgemeinde bietet auch Unterstützung bei der Reservierung eines Impftermins an.

575 Seniorinnen und Senioren der Samtgemeinde Boldecker Land, die älter als 80 Jahre sind und nicht in einer Pflegeeinrichtung leben, erhalten in diesen Tagen einen Infobrief von Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier. Denn sie seien berechtigt, eine Schutzimpfung gegen Covid-19 zu erhalten, teilt die Samtgemeinde mit.

Begonnen worden war mit dem Impfen in Senioren- und Pflegeeinrichtungen, jetzt sollen auch zu Hause lebende über 80-Jährige die Impfung bekommen. „Doch leider haben nicht alle Personen per Post die Benachrichtigung der Landesregierung erhalten. Um sie über die notwendigen Schritte genau zu informieren, springen wir als Samtgemeinde gerne mit einem flankierenden Schreiben ein“, so Anja Meier.

Ein Fahrdienst wird organisiert

Die Verwaltungschefin und ihr Mitarbeiterstab geben noch weitere Hilfestellung: Unter (05362) 978141 oder der E-Mail-Adresse post@boldecker-land.de bietet die Samtgemeinde denjenigen Unterstützung an, die Schwierigkeiten haben, sich per Hotline oder Onlineportal einen Impftermin reservieren zu lassen.

„Und wer keine Möglichkeit sieht, wenn er seine Termine erhalten hat, nach Gifhorn ins Impfzentrum zu gelangen, kann sich ebenfalls an die Samtgemeinde wenden. Wir werden versuchen einen Fahrdienst zu organisieren“, schreibt die Bürgermeisterin. Gemeindebrandmeister Karsten Teitge und der DRK-Vorsitzende Heiko Pohl hätten dafür spontan ihre Unterstützung zugesagt.

red