Eisblock knallt auf der B4 bei Gamsen gegen Auto

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Dienstagnachmittag auf der B4 nördlich von Gifhorn ereignet hat. Eine 26-Jährige aus Obernholz fuhr mit ihrem braunen Audi A 6 auf der B4 in Richtung Braunschweig. In Höhe der Ortschaften Kästorf/Gamsen kam ihr ein blauer VW Bus entgegen. Vom Dach dieses Transporters löste sich plötzlich ein Eisblock und krachte gegen den linken Außenspiegel des Audis. Das Spiegelglas wurde dabei herausgeschlagen, das Plastik der Umrahmung zerbrach in mehrere Stücke. Der Fahrer des VW Busses setzte seine Fahrt fort. Möglicherweise habe er den Vorfall gar nicht bemerkt, teilt die Polizei mit. Die Bundesstraße war zu diesem Zeitpunkt, gegen 16.55 Uhr, stark befahren, so dass es eventuell Zeugen könnte. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Gifhorn unter (05371) 9800 in Verbindung zu setzen.

