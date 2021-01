Gericht: Kreis muss Ex-Heimbetreiber fast 21.000 Euro nachzahlen

Im Rechtsstreit um Vergütungsansprüche aus Dienstleistungsverträgen zur Betreuung von Asylbewerbern hat das Unternehmen Riesaer Wohnheimbetriebsprojekte als ehemaliger Betreiber der Flüchtlingsunterkunft in Ehra-Lessien und noch aktueller Betreiber des Pastor-Bammel-Hauses in Brome nur einen Teilerfolg erzielt. Der Landkreis Gifhorn muss dem Kläger rund 20.600 Euro plus Zinsen zahlen, in den anderen Punkten hat die Kammer des Landgerichts Hildesheim die Klage abgewiesen, berichtet Pressesprecher Steffen Kumme auf Nachfrage.

Vergütung von Sozialarbeitern war noch offen

Das Gericht begründet das Urteil vom 30. Dezember 2020 damit, dass der Kläger einen Anspruch auf die fast 21.000 Euro habe, weil die Vergütung von Sozialarbeitern noch offen war, die Bezahlung der Heimleitung zu Unrecht gemindert worden war und eine Rechnung noch nicht bezahlt wurde. Weitere vom Kläger geltend gemachte Zahlungsansprüche für Hausmeisterleistungen, durchgeführte Fahrten sowie die Überstunden einer Heimleiterin in Höhe von zusammengerechnet rund 23.000 Euro hat die Kammer zurückgewiesen.

Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Der Geschäftsführer als Kläger sowie der Kreis als Beklagter haben grundsätzlich einen Monat lang Zeit, Berufung gegen das Urteil einzulegen, sobald die Urteilsbegründung vom Gericht bei beiden schriftlich vorliegt. Sollte sich eine Partei dafür entschieden, geht der Fall in die nächsthöhere Instanz – und würde damit vor dem Oberlandesgericht Celle neu verhandelt werden, erklärt Steffen Kumme weiter. Von den Kosten des Verfahrens trägt der Kläger 60 Prozent, der Landkreis die übrigen 40 Prozent.

Auswahl Heimbetreiber in Brome kurz vor dem Abschluss

Die Firma Riesaer Wohnheimbetriebsprojekte war jahrelang für die Unterbring und Betreuung der Flüchtlinge im Camp Lessien und im Pastor-Bammel-Haus in Brome zuständig. Im Oktober 2020, als der Vertrag regulär auslief, war Schluss in Lessien. Nach einer europaweiten Ausschreibung, bei der sich das Unternehmen noch beworben und damit eine weitere Zusammenarbeit angestrebt hatte, hatte sich der Landkreis für eine neue Firma entschieden – die Fair Facility GmbH. Nun läuft auch der Vertrag für die Unterkunft in Brome Ende Januar aus, weshalb ebenfalls eine europaweite Ausschreibung durchgeführt wurde. Wie viele Firmen sich beworben haben und auf wen die Wahl gefallen ist, dazu will sich der Kreis kommende Woche äußern.