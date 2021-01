Trickbetrüger scheitern am Telefon bei Meinerser Senioren

Dreiste Trickbetrüger versuchten am Donnerstag und Freitag in der Samtgemeinde Meinersen, mehrere Senioren um deren Ersparnisse zu bringen. In allen Fällen riefen die Betrüger per Telefon bei ihren potentiellen Opfern an und gaben sich als Verwandte aus. Sie gaben vor, aus unterschiedlichen Gründen in einer finanziellen Notlage zu sein und dringend Bargeld zu beötigen.

Enkeltrick funktioniert bei Senioren nicht

Auf diesen Trick fiel aber keiner der Senioren herein. Die Polizei rät in solchen Fällen dringend dazu, das Telefonat zu beenden, echte Verwandte zu kontaktieren und die Polizei zu informieren. Auf keinen Fall sollten Angerufene auf ominöse Geldforderungen eingehen -- egal wie vertraut und glaubwürdig der Anrufer auch rüberkommt. Zeugen oder mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Meinersen unter (05372) 97850 zu melden. red

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red