In Gifhorn beginnt Abfuhr von Weihnachtsbäumen am 11. Januar

„Nachdem wir schon unser jährliches Winterfeuer absagen mussten, müssen wir nun leider bekannt geben, dass wir auch die Weihnachtsbäume wegen des Lockdowns nicht wie geplant einsammeln werden können.“ So wie auf der Facebookseite der Feuerwehr Westerbeck ist es in ähnlicher Weise auf vielen Internetseiten der Feuerwehren im Kreis Gifhorn zu lesen. Jembke hat das Einsammeln der Weihnachtsbäume ebenso abgesagt wie auch Vordorf, Grußendorf, Weyhausen und andere. Neudorf-Platendorf hat sogar schon das Osterfeuer gestrichen.

Jugendfeuerwehr in der Samtgemeinde Meinersen sagt komplett ab

„Wie für alle anderen Aktivitäten in den Jugendfeuerwehren oder in den Einsatz-Abteilungen sind im Moment auch für solche Anlässe entsprechende Corona-Sicherheitskonzepte nötig. Das macht die Weihnachtsbaumaktion in der Umsetzung für die Jugendfeuerwehren schwierig“, erklärt Tobias Nadjib, Sprecher der Kreisfeuerwehr. Daher sei es wahrscheinlich, dass diese Aktion in diesem Jahr nur eingeschränkt oder gar nicht stattfinden könne.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weihnachtsbaumverbrennen fällt aus

Carsten Schaffhauser, Pressesprecher der Feuerwehren in der Samtgemeinde Meinersen, teilte am Donnerstag mit: „Aufgrund der aktuellen Corona-Lage werden die Feuerwehren oder Jugendwehren in den Orten der Samtgemeinde Meinersen keine Weihnachtsbäume einsammeln. Auch das in den vergangenen Jahren Mitte Januar stattgefundene Weihnachtsbaumverbrennen der Freiwilligen Feuerwehr Hillerse fällt aus. Ob und in welchem Umfang Osterfeuer in den einzelnen Orten von den Feuerwehren ausgerichtet werden können, steht noch nicht fest."

Abfuhr der Weihnachtsbäume startet am 11. Januar

Bleibt also die offizielle Weihnachtsbaumabfuhr durch den Landkreis Gifhorn beziehungsweise das beauftragte Entsorgungsunternehmen Remondis. Los geht’s am Montag, 11. Januar, in Gifhorn in den Abfuhrbezirken 1 bis 3 sowie in Winkel und im Vogelbeerweg, am 12. Januar sind die Abfuhrbezirke 4 bis 7 dran. Am Mittwoch, 13. Januar, folgt der Bezirk 8 sowie die Ortsteile Gamsen, Kästorf, Neubokel, Wilsche und die BGS-Siedlung. Welche Straße zu welchem Abfuhrbezirk gehört, steht in der Abfallbroschüre oder online unter www.abfallkalender-gifhorn.de

Am 14. und 15. Januar sind die Ortschaften der Samtgemeinde Hankensbüttel dran. Dann geht es ab 19. Oktober in der Samtgemeinde Wesendorf und der Stadt Wittingen weiter. Bis zum 25. Januar werden außerdem die Weihnachtsbäume in einigen Ortschaften der Samtgemeinde Brome eingesammelt.

Die Samtgemeinde Meinersen wird am 26. und 27. Januar angefahren. Groß Schwülper, Hülperode, Rothemühle und Walle sind am 28. Januar an der Reihe. Am 29. Januar folgen Isenbüttel, Calberlah, Allerbüttel und Ausbüttel.

Am 1. Februar geht es in der Samtgemeinde Isenbüttel weiter

Fortgesetzt wird die Weihnachtsbaum-Abfuhr am 1. Februar in Barwedel, Bokensdorf und Jembke (Boldecker Land), in Brechtorf, Eischott, Tiddische und Hoitlingen (Samtgemeinde Brome) sowie den übrigen Ortschaften der Samtgemeinde Isenbüttel. Dazu kommt Algesbüttel in der Samtgemeinde Papenteich.

Am 2. Februar sollten die Weihnachtsbäume in Abbesbüttel, Adenbüttel, Bechtsbüttel, Didderse, Eickhorst, Grassel, Gravenhorst, Lagesbüttel, Martinsbüttel, Meine, Meinholz, Ohnhorst, Rethen, Rolfsbüttel, Rötgesbüttel, Vordorf, Warxbüttel, Wedelheine und Wedesbüttel rausgestellt werden. Letzter Abfuhrtag ist der 3. Februar in Osloß, Tappenbeck und Weyhausen sowie allen Ortschaften der Gemeinde Sassenburg.

Informationen zu Abfurhterminen im Abfallkalender

Detaillierte Informationen gibt es im Abfallkalender des Landkreises Gifhorn unter www.abfallkalender-gifhorn.de. Dort können Bürger die Abfuhrtermine nach ihrem Bedarf nachschlagen. Außerdem sind alle Abfuhrtermine in der jährlichen Abfallbroschüre aufgelistet.

Hier können Sie sich die Abfuhrtermine als pdf herunterladen: