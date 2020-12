Akkus brennen in einem Hobbykeller in Isenbüttel

Brennende Akkus in einem Hobbykeller haben am Mittwochabend die Feuerwehr in Isenbüttel auf den Plan gerufen. Drei Hausbewohner kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik.

Gegen 18.50 Uhr wurde die Feuerwehr in die Ringstraße gerufen. Zum Glück hatten die Bewohner mit vier Kindern und Besuchern das Gebäude bereits verlassen. Zu den Rauchgasopfern gehören drei Erwachsene. Nach Angaben des Ortsbrandmeisters und Einsatzleiters Andreas Schmidt haben im Keller Akkus gebrannt. Der Besitzer habe noch versucht, den Brand mit einem Pulverlöscher in Griff zu bekommen, die Feuerwehr war inzwischen alarmiert.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gebäude komplett verraucht, Feuerwehr benutzt Hochleistungslüfter

Die Brandschützer löschten unter Atemschutz schließlich in Kürze den Brand, nach wenigen Minuten war das Feuer aus. Das Gebäude war allerdings bis unter das Dach mit Rauch gefüllt. Die Feuerwehrleute setzten einen Hochleistungslüfter ein, um das Haus wieder rauchfrei zu bekommen. Anschließend überprüften sie den Kellerraum mit einer Wärmebildkamera.

Die Kinder sind bei Nachbarn untergekommen. Im Einsatz waren rund 30 Feuerwehrleute aus Isenbüttel, davon acht unter Atemschutz, und drei Rettungswagen. Die Polizei hat die Ursachenermittlung aufgenommen.