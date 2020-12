Vier neue Corona-Tote im Kreis Gifhorn

Die Welle der Corona-Neuerkrankungen im Landkreis will einfach nicht abflauen. Die Pandemie forderte zudem am Mittwoch vier weitere Opfer, so dass nun 25 Gifhorner an Corona gestorben sind. Drei der vier Senioren lebten in den zuletzt so schwer betroffenen Pflegeheimen. Zwei befanden sich zur Behandlung im Krankenhaus, teilt das Gesundheitsamt mit.

Die Behörde setzt derweil unverändert auf intensive Tests, um Infektionsketten unterbrechen zu können. 157 Personen wurden abgestrichen. Neu infiziert sind weitere 71 Frauen und Männer. Damit übersteigt die Gesamtzahl der Infizierten seit März die 2000er-Schwelle deutlich – es sind nunmehr 2069. Akut infiziert sind derweil 296 Menschen.

Wocheninzidenz klettert auf 167,7

Die Wocheninzidenz pro 100.000 Einwohner klettert auf 167,7 (Vortag 162,6). Das Helios-Klinikum versorgt 48 Corona-Patienten, 12 von ihnen auf der Intensivstation. Unter den betroffenen Einrichtungen leidet zurzeit das Wohnheim Eberhard-Schomburg-Haus der Lebenshilfe für behinderte Menschen besonders.

Corona in Gifhorn: Alle Fakten auf einen Blick

Dort ergaben die Tests aller Bewohner und Mitarbeiterinnen 22 weitere Infizierte unter den Bewohnern sowie vier unter den Betreuern. In der Seniorenresidenz Meine traf es eine weitere Bewohnerin sowie zwei Mitarbeiterinnen. Im Pflegeheim Osloß steckte sich eine weitere Mitarbeiterin an. Im Bromer Michaelis-Heim sind zwei Bewohner erkrankt.