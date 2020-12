Gifhorn sucht Experten für Social-Media-Auftritt

Um die Homepage der Stadt Gifhorn soll sich ein neuer Mitarbeiter kümmern. Die Stadt will auch in den Sozialen Medien präsenter sein.

Das Büro des Gifhorner Bürgermeisters wird aufgestockt. Die Stadt hat eine Stelle für eine Mitarbeiterin in der Unternehmenskommunikation ausgeschrieben mit den Schwerpunkten Presse, Digitale Medien und Öffentlichkeitsarbeit.

Social Media kommt in Gifhorns Rathaus zu kurz

Bislang kümmert sich eine Sprecherin mit Halbtagsstelle um Presseanfragen zu Stadtthemen. „Neben dem Alltagsgeschäft ist da an Social Media gar nicht zu denken“, sagte Nerlich. Deswegen sei bereits mit dem im Januar 2020 beschlossenen Etat der Stellenplan aufgestockt worden. Allerdings sei die Position wegen der Haushaltssperre in der Corona-Krise nicht besetzt worden, was jetzt mit gültigem Nachtragshaushalt nachgeholt werde.

Facebook- und Twitter-Expertin oder -Experte in Gifhorn gesucht

Zu tun gibt es laut Stellenbeschreibung für die gesuchten Medien- oder Kommunikationswissenschaftler eine Menge: Die Stadt will auf Diensten wie Facebook und Twitter präsenter werden, eigene Online Kampagnen starten und neue Kommunikationskanäle zu den Bürgern finden. Auch die Homepage könnte eine Überarbeitung gebrauchen. Das Aufgabenfeld reicht aber über das Rathaus hinaus. Nerlich wünscht sich auch eine Unterstützung der städtischen Einrichtungen wie der Kindergärten, die einheitliches Erscheinungsbild vertragen könnten, Selbst die fünf Feuerwehren sollen in das Gesamtkonzept einbezogen werden. Dabei gehe es nicht zuletzt um juristische Fragen wie Urheberrechte. Nerlich: „Da sind wir schon ganz praktisch auf Probleme gestoßen.“

Klassische Öffentlichkeitsarbeit soll ebenfalls nicht zu kurz kommen. Entstehen doch in städtischen Gremiensitzungen und auf Eigenveranstaltungen der Stadt jede Menge Nachrichten.