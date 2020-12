Corona-Virus breitet sich in Gifhorner Altenheimen aus

Fast alle der aktuellen 20 Corona-Neuerkrankungen betreffen Bewohnerinnen und Bewohner von Altenheimen im Landkreis. Das geht aus der Tagesmeldung des Gesundheitsamtes hervor. Im bereits betroffenen Gifhorner Friedrich-Ackmann-Haus fanden die Ärzte je zwei weitere erkrankte Bewohner und Mitarbeiterinnen. In der Seniorenresidenz Ohof mit anfangs 16 Erkrankten kamen ebenfalls vier Neuinfizierte hinzu, je zwei Bewohner und Mitarbeiterinnen.

In der Seniorenresidenz Wesendorf steckte sich ein Mitarbeiter an. In der Wohneinrichtung Eberhard-Schomburg-Haus der Lebenshilfe für behinderte Menschen sind weitere drei Bewohner und zwei Mitarbeiter betroffen. Insgesamt 86 neue Corona-Tests hatte das Gesundheitsamt vorgenommen. In der Seniorenresidenz Meine, die noch bis Heiligabend als coronafrei galt, wurden die Infektion bei vier Bewohnern diagnostiziert.

Impf-Pläne der Seniorenresidenz Meine sind vorerst hinfällig

Pläne des Hauses, sich schnellstmöglich für eine Schutzimpfung der 87 Bewohner zu bewerben, sind damit vorerst hinfällig. Kreisrätin Ute Spieler teilte auf Anfrage mit: „Vorgaben des Landes schließen einen Einsatz der mobilen Impfteams in Einrichtungen aus, in denen aktuelle Corona-Fälle vorliegen.“ Ein Impfbeginn in Meine sei damit frühestens nach Ablauf der Quarantäne möglich, das wäre nach jetzigem Stand am 8. Januar, falls nicht noch weitere Ansteckungen auftreten.

Mit den 20 Neuerkrankungen erhöht sich die Zahl der Corona-Fälle im Kreis seit März auf 1998. Als akut infiziert gelten 287 Frauen und Männer. Die Wochen-Inzidenz pro 100.000 Einwohner steigt wieder an auf 162,6 (Vortag 153,0). Neue Todesfälle gab es nicht zu beklagen. Im Helios-Klinikum erhöhte sich die Zahl der Corona-Patienten am Dienstag auf 46 – ein neuer Höchstwert. 11 Frauen und Männer müssen auf der Intensivstation versorgt werden, 35 auf der Normalstation.