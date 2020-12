Gifhorn erhält trotz hoher Corona-Zahlen keinen Impfstoff

Wie tückisch das Corona-Virus ist, erweist sich täglich neu. Galt die Seniorenresidenz Meine beim Besuch des SPD-Ortsvereins Meine am Vormittag von Heiligabend noch als coronafrei, wurde dort am Mittag Infektionsalarm ausgelöst. Mindestens eine Bewohnerin hatte sich infiziert. Die Einrichtung steht bis 4. Januar unter Quarantäne. Wie sich das auf die mit viel Hoffnung verbundenen Impfpläne für die 87 Bewohner auswirkt, ließ der Landkreis am Montag auf Nachfrage unbeantwortet.

Auch zur grundsätzlichen Impfstrategie wollte sich Erster Kreisrat Thomas Walter nicht äußern. Zudem hatte der Landkreis von der ersten niedersächsischen Charge mit dem Impfstoff nichts abbekommen, obwohl die landesinterne Verteilung offiziell mit der Höhe der Infektionszahlen begründet wurde. Gifhorn liegt nach diesem Maßstab seit mehr als zehn Tagen auf einer unrühmlichen Position unter den ersten zwei bis fünf Landkreisen.

Gesundheitsamt Gifhorn: Fünf Tests über die Weihnachtstage

Walter teilte dazu mit: „Die Zuteilung an verfügbaren Impfstoffen ist durch das Innenministerium erfolgt. Diese wird auch nicht mehr verändert. Seitens des Landkreises ist aber natürlich gegenüber dem Kompetenzzentrum des Innenministeriums signalisiert worden, dass der Landkreis ein großes Interesse hat, aufgrund der gestiegenen Zahlen schnellstmöglich mit den Impfungen zu beginnen.“

Das Infektionsgeschehen erschien am ersten Tag nach der Weihnachtsruhe erneut sehr ruhig – Fachleute weisen darauf hin, dass die Zahlen unter dem Vorbehalt eines extrem geringen Testumfangs stehen. So spricht das Gesundheitsamt selbst von gerade fünf vorgenommenen Tests.

Keine Corona-Toten über die Weihnachtsfeiertage in Gifhorn

Auf dieser Grundlage ergaben sich sechs bestätigte Neuinfektionen (1978 Fälle seit März). 270 Menschen sind akut erkrankt. Die Wochen-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sank auf 153,0 (Vortag: 158,1). Der Kreis hatte keine weiteren Corona-Toten zu verzeichnen, die Opferzahl verharrte bei 21. Im Helios-Klinikum wurden wie am Vortag 40 Corona-Patienten versorgt, zehn von ihnen auf der Intensivstation.