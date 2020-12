Rethener Kirche bietet statt Gottesdienst einen Weihnachtsweg

Die Christvesper in Rethen ist 2020 ein Gottesdienst to go. Ja, so wie man es vom Kaffee to go kennt: Für unterwegs. Weil der Kirchenvorstand entschieden hat, die St.-Nicolai-Kirche erstmals seit der Weihe 1901 an Weihnachten geschlossen zu halten, erweist sich die Idee der Familie Schütz geradezu als Weihnachtsgeschenk.

„Wir hatten das Grundkonzept in der Großfamilie entwickelt“; berichtet Christine Schütz. Mit den Angehörigen hatte die engagierten Christen seit Mai viel inhaltliche Detailarbeit geleistet, Bibelzitate herausgesucht, Impulse für die sieben Stationen entwickelt, die Gestaltung der Plakate festgelegt. „Trotzdem haben wir uns gefragt, ob es überhaupt nötig wird“; erzählt Schütz. Doch dann boten sie das Konzept ihrer neuen Gemeinde um Pastorin Renata Pautsch an, der sie erst seit dem Umzug nach Rethen angehören.

Bestatter stiftete Engels- und Schaffiguren.

Der Weihnachtsweg entpuppte sich in vielerlei Hinsicht als goldrichtig. Nicht nur hilft er den Gläubigen über Rethen hinaus zu einer schönen Glaubenserfahrung angesichts all der Einschränkungen durch Corona: „Gott überwindet die Distanz. Und wir alle sind gemeinsam auf dem Weg“, bringt es Schütz auf den Punkt. Die Vorbereitungen des Projektes schweißten die Gemeinde zusammen. Pastorin Pautsch band die Kindergottesdienst-Chefin Daniela Haase ein, die ihr Netzwerk aktivierte.

Handwerklich versierte freiwillige Feuerwehrleute zimmerten die Holzschilder für die Plakate. Die Landfrauen gestalteten die Präsente an der Jesus-Station am Ziel im Garten der Nicolai-Kirche. Die Kinderturnsparte des TSV baute den Parcours an der Hirtenstation. Ein Adenbütteler Bestatter stiftete Engels- und Schaffiguren.

QR-Codes öffnen den Zugang

Seit Dienstag ist der Weihnachtsweg aufgebaut. Gut vier Kilometer entlang asphaltierter Wirtschaftswege erwarten die Protagonisten der Weihnachtsgeschichte die Pilger. Die Strecke führt vom Startpunkt mit Maria an der Straße Heide zur Kirche. Unterwegs begegnet man Josef, Kaiser Augustus, Engeln, Hirten und Sterndeutern und lernt ihre Rolle in der Weihnachtsgeschichte und ein wenig auch ihre Sicht des Geschehens kennen.

Aus dem Stand hat sich dieser besondere Zugang zum Christfest als Renner erwiesen. Mehr Menschen als gedacht machen sich auf den Weg, lassen sich darauf ein und teilen ihre Eindrücke teilweise auch in sozialen Medien mit. Das Internet ist ohnehin mit vertiefenden Texten einbezogen, QR-Codes öffnen den Zugang.

"Mit Abstand das Beste"

Christine Schütz ist zufrieden: „Viele erfahren beim Weihnachtsspaziergang die Weihnachtsbotschaft.“ Am Ende der Strecke sollte man Plätzchen dabei haben: Den Kirchgarten haben die Rethener besonders einladend gestaltet: Mit der Krippe, mit Sternen in einem winterkahlen Laubbaum und einem reich geschmückten Weihnachtsbaum zusätzlich zu jenem in der Kirche. Auch hier bewährt sich wieder die Gemeinschaft. „Kinder hängen immer mehr Sterne dazu. Gemeindemitglieder ergänzen den Baumschmuck“, freut sich Pastorin Pautsch. Der zurzeit arg strapazierte Corona-Spruch, in Rethen beweist er Gültigkeit: „Mit Abstand das Beste!“