Gifhorns Landrat sieht Corona-Disziplin „ein stückweit verloren“

Gifhorn Andreas Ebel appelliert in seinen Weihnachtsgrüßen an die Bürgerinnen und Bürger des Kreises Gifhorn, die Corona-Verordnungen einzuhalten.

Den Gifhornern stehe „ein ganz anderes Weihnachtsfest“ bevor, sagt Landrat Andreas Ebel in seiner Ansprache zu Heilig Abend – wegen der Corona-Pandemie. „Vieles wird ungewohnt, neu und in manchen Familien sicherlich auch kleiner ablaufen als in den Vorjahren.“ Ebel appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, die Corona-Verordnungen einzuhalten, denn es sei „die Disziplin aus dem Frühjahr ein stückweit verloren gegangen“.

Wir veröffentlichen die Weihnachtsgrüße des Landrats im Wortlaut

„Liebe Bürgerinnen und Bürger, uns allen steht in diesem Jahr ein ganz anderes Weihnachtsfest bevor. Vieles wird ungewohnt, neu und in manchen Familien sicherlich auch kleiner ablaufen als in den Vorjahren. Grund dafür ist die Corona-Pandemie.

Das Corona-Virus bestimmt seit rund neun Monaten unseren Alltag, unseren Job und unsere Traditionen. In diesem Jahr müssen wir - das heißt, der Bund, die Bundesländer und letztlich die Landkreise und kreisfreien Städte - unseren Bürgerinnen und Bürger vorschreiben, mit wem sie ihr Weihnachtsfest verbringen dürfen. Das ist keine leichte Situation. Aber sie ist notwendig.

Mit wem man sich treffen darf

Aus diesem Grund bitte ich Sie alle herzlich, sich wirklich an die geltenden Vorschriften zu halten. Das bedeutet, dass Sie vom 24. bis 26. Dezember jeweils vier Personen aus verschiedenen Haushalten in Ihren eigenen Haushalt einladen dürfen, sofern diese vier Personen zu Ihren engen Familienangehörigen zählen. Im Freundeskreis bleibt es an Weihnachten und generell bis zum 10. Januar 2021 dabei, dass sich lediglich fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. In diesem Jahr bedeutet die geltende Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen auch für viele Familien im Landkreis Gifhorn, dass die alt bewährten Festtagstraditionen, neu gedacht werden müssen.

Lassen Sie mich einen Blick auf den Pandemieverlauf im Landkreis Gifhorn werfen. Im Frühjahr standen wir vergleichsweise noch relativ gut dar. Das lag vor allem an Ihrer Mitarbeit und Ihrer Disziplin. Denn Regelungen aufzustellen ist das eine, damit diese aber die beabsichtigte Wirkung erzielen können, braucht es disziplinierte Bürgerinnen und Bürger.

Inzwischen steigt leider auch bei uns die Zahl der Neuinfektionen. Bereits im November überschritt der Landkreis Gifhorn kurzzeitig die 100er-Inzidenz. Seit Anfang Dezember liegt der Wert der 7-Tage-Inzidenz konstant über der 50er-Marke. Seit gut einem Monat haben wir oft zeitgleich rund 300 Infizierte Personen im Landkreis Gifhorn. Diese Zahlen zeigen, dass uns die Disziplin aus dem Frühjahr ein stückweit verloren gegangen ist.

Die Kehrtwende schaffen nur alle gemeinsam

Wir alle können nur gemeinsam dafür sorgen, dass sich diese Entwicklung umkehren lässt und die Kurve der Neuinfektionen wieder abnimmt. Daher erneuere ich auch an dieser Stelle meinen Appell: Bitte halten Sie sich auch bei privaten und familiären Treffen an die bundesweiten AHA+L-Regeln. Halten Sie Abstand, beachten Sie die Hygienemaßnahmen, tragen Sie eine Alltagsmaske und lüften Sie regelmäßig. Auch im eigene zu Hause ist es sehr wichtig, dass sich alle an diese Regeln halten, damit auch die Ansteckungen innerhalb der Familien zurückgehen und wir vielleicht schon im nächsten Jahr das Weihnachtsfest mit all unseren Liebsten verbringen können. Auch ich werde in diesem Jahr das Weihnachtsfest im allerengsten Kreis meiner Familie zu Hause verbringen.

Liebe Bürgerinnen und Bürger, nach diesem Jahr, dass sicherlich für die meisten ganz anders verlaufen ist, als wir es uns noch im Februar vorstellen konnten, wünsche ich Ihnen allen aus ganzem Herzen ein ruhiges, friedliches Weihnachtsfest im kleinsten Kreis Ihrer Liebsten und bleiben Sie vor allem gesund!

Ihr Landrat Dr. Andreas Ebel“

red