Brüchige Eichen treiben Schwülperanerin auf die Palme

43 Jahre lebt Angela Frank mit den drei großen Eichen vor ihrem Haus in der Schwülperaner Poststraße. Jetzt wird es der Neurentnerin zu viel. Bevor sie ihr Haus altersgerecht umbaut, sollen die Bäume weg. Abfallende Äste gefährden das Dach, das Wurzelwerk zermürbt das Fundament. Ein Baum ist nach einem Blitzschlag komplett instabil und pilzbefallen. Wie die Gemeinde die Baumschutzsatzung umsetzt, das bringt Frank auf die Palme.

Seit 2019 müht sich die Bauherrin. Die Bäume stehen noch immer. Jetzt soll die Baumschutzsatzung auch noch verschärft, das Bußgeld bei Verstößen von 5.000 auf 25.000 Euro erhöht werden. Erst habe es nach einem Besuch des Umweltausschusses des Rates im April 2019 noch gut ausgesehen, berichtet Frank. Doch etwas Schriftliches bekam sie nicht. Im Juni 2019 habe sie bei Bürgermeister Uwe Peter Lestin vorgesprochen und auf das Votum des Ausschusses hingewiesen. Der wollte prüfen. Bis Ende Juni tat sich wieder nichts.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schiffbruch vor Verwaltungsgericht Braunschweig

Dafür erschien im September ein Verwaltungsmitarbeiter samt Baumschutzbeauftragtem. Deren Befund bekam Frank im Oktober dann doch schriftlich: Bis auf den blitzgeschädigten Baum müssten die Eichen erhalten bleiben, es sei denn, Frank könne ein gegenteiliges Gutachten vorweisen. Im November erteilte Frank einen Fällauftrag an eine Göttinger Fachfirma. Als die Gemeinde am Ausführungstag von dem Vorhaben erfuhr, weil dafür eine Buslinie umgeleitet werden sollte, stoppte das Rathaus die Kolonne mit Kran und vier Mitarbeitern. Angela Frank zahlte 1500 Euro für nichts.

Frank erstattete Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Verwaltungsmitarbeiter. Mit einem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Braunschweig erlitt Angela Frank Schiffbruch. Die Brutzeit kam ihr in die Quere. Sie habe nicht einmal einen Anwalt gefunden, der gegen die Gemeinde Schwülper klagen wolle, staunt sie. Stattdessen leitete ihr das Gericht drei Ankreuzgutachten weiter, die angeblich bei einer Baumbeschau im November 2019 in Anwesenheit der Gemeindeverwaltung, aber ohne Frank selber erstellt wurden. Demnach darf der pilzkranke Bau gefällt werden. Die beiden anderen habe sie jährlich durch Seilkletterer prüfen zu lassen, eine Eiche jährlich, die andere alle zwei Jahre.

Schülper zahlt anteilig Kosten

"Und das alles auf meine Kosten!", schäumt Frank. Über den Verfahrensstand der verschärften Baumschutzsatzung, derzufolge künftig der Vorsitzende des Umweltausschusses zusammen mit der Verwaltungsleitung über Ausnahmen entscheide, herrsche Ungewissheit, rügt Frank. Zuletzt am 9. November im Fachausschuss behandelt, stand das Thema für die Dezember-Ratssitzung nicht auf der Tagesordnung. Die wurde zudem kurzfristig abgesagt.

Schwülpers Bürgermeister Lestin will Angela Franks Furor nur teilweise verstehen. Über die im Entwurf der neuen Baumschutzsatzung genannten 25.000 Euro Bußgeld staunt der ehrenamtliche Ratschef selbst. Aber die Herangehensweise in Schwülper sei ohnehin eine andere, so Lestin: "Wir steigen bei der Baumpflege mit ein und zahlen anteilig die Kosten dafür." Gerade da, wo es wie an der Poststraße um alte ortsbildprägende Bäume gehe.