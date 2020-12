Gifhorn. Regionalbischof Dieter Rathing: „Kristin Volkmar kann die Vielfalt, die bunte Palette an Chancen und Perspektiven sehen.“

Neue Diakonin Kristin Volkmar in Gifhorn eingesegnet

Feierlich wurde am Sonntagabend die neue Diakonin Kristin Volkmar der vier Stadtgemeinden St. Nicolai, Martin Luther, Paulus und Epiphanias in der St.-Nicolai-Kirche eingesegnet. Auf einen

Empfang samt Feier nach dem Gottesdienst musste aufgrund der Hygieneregeln dagegen verzichtet werden. Aber, so versprach Pastor Michael Groh, das werde im Sommer, sobald es wieder möglich ist, nachgeholt. Eltern, Lebenspartner, ehemalige Weggefährten und viele Mitglieder der vier Gifhorner Gemeinden waren zugegen, als Regionalbischof Dieter Rathing die Segnung für den kirchlichen

Berufsstart vornahm.

„Sie sagt, für sie sei die Arbeit wie das Eintauchen ins Meer mit 1000 Möglichkeiten" „Kristin Volkmar ist keine, die in zwei Kategorien, ja oder nein, denkt", beschrieb Rathing die neue Diakonin. „Sie sagt, für sie sei die Arbeit wie das Eintauchen ins Meer mit 1000 Möglichkeiten. Sie kann die Vielfalt, die bunte Palette an Chancen und Perspektiven sehen." Das bestätigten auch frühere berufliche Wegbegleiter. Vorsitzende der vier Kirchengemeinden sprachen von einem „sehr guten" Eindruck Die Vorsitzenden der vier Kirchengemeinden sprachen ebenfalls von einem ersten „sehr guten" Eindruck, den die neue Diakonin bereits hinterlassen hat. Gestaltet wurde der Gottesdienst auch von den Teamern der Gemeinden. Die aktuellen Konfirmanden hatten Fische gebastelt, die in der St.-Nicolai-Kirche aufgehängt waren. Eine von ihnen geplante Aufführung fiel ebenfalls den Hygieneregeln zum Opfer. Dafür gab es Willkommensworte samt Geschenken von etlichen Gottesdienstbesuchern.

ohs