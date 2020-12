Frauenhaus-Team – Krisenmanager für traumatisierte Bewohnerinnen

Psychisch fertiggemacht, erniedrigt, geschlagen, missbraucht, gestalkt, eingesperrt, um ihren Besitz beraubt: Wenn Frauen das Frauenhaus aufsuchen, haben sie meist eine jahrelange Odyssee der psychischen und körperlichen Gewalt hinter sich. Viele wagen erst spät den Schritt, sich Hilfe zu holen. Zu groß ist die Angst, dass der Partner noch aggressiver wird. Im Frauen unterzukommen bedeutet, alles hinter sich zu lassen und nicht zu wissen, was kommt.

Wenn besorgte Verwandt- oder Bekanntschaft, Polizei, Beratungsstellen oder Jugendämter mitbekommen, dass hier Soforthilfe nötig ist, wenden sie sich ans Frauenhaus. In Gifhorn landen sie bei Leiterin Hella von Wedemeyer, Sozialpädagogin Miriam Fetter und Hauswirtschaftskraft Andrea Teuchert. Das von Land, Landkreis Gifhorn, Caritas und Spenden finanzierte Haus gibt es seit 1993. Es bietet acht Zimmer, in denen sich bis zu drei Bewohnerinnen mit ihren Kindern zumeist ein Bad oder eine Küche teilen. Die Frauen kommen häufig nicht aus Gifhorn, sondern aus anderen Städten und Kreisen – aus Sicherheitsgründen. Hier soll sie niemand finden, der ihnen Leid angetan hat. Doch seine Heimat zurückzulassen, ist auch nicht unproblematisch.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Frauenhaus ist eigentlich als Übergangsdomizil für die Frauen konzipiert, bis sich ihre persönliche Situation beruhigt hat. Wer hierher kommt, lässt seinen Job zurück oder muss die Kinder aus der Kita oder der Schule reißen. Am neuen Wohnort gibt es unter dem Jahr aber keinen Betreuungsplatz, eine neue, bezahlbare Wohnung zu finden, ist schwierig. Viele müssen Hartz IV beantragen. Vermieter wollen aber oft einen Mieter in Vollzeitbeschäftigung oder keine Kinder in der Wohnung. So kann es passieren, dass ein Jahr vergeht, ehe die Frauen ausziehen können. „Deswegen versuchen wir immer erst mal, eine andere Lösung zu finden, zum Beispiel den Mann aus der Wohnung zu holen“, sagt von Wedemeyer, die die Leitung 2019 nach 26 Jahren von Heidemarie Golombowski übernommen hat.

Gibt es keinen anderen Ausweg, finden sie Obhut im Frauenhaus. Die Mitarbeiterinnen kümmern sich um Terminvereinbarungen mit Ärzten und Behörden, beraten am Telefon, führen therapeutische Vorgespräche, helfen bei Umzügen und Wohnungsbesichtigungen, stellen Anträge auf Unterhaltsvorschuss, Hartz IV oder Kindergeld. Auf einer Internetseite aktualisieren sie jeden Tag die Übersichtskarte, auf der freie Plätze in den umliegenden Frauenhäusern gemeldet werden. Wenn das Büro nicht mehr besetzt ist, übernehmen vier geringfügig beschäftigte Mitarbeiterinnen von 16 bis 9 Uhr die Rufbereitschaft.

Weil fast alle Frauen auch ihre Kinder mitbringen, steht auch hin und wieder Kinderbetreuung an. Ein zum Kinderzimmer umfunktionierter Raum bietet ihnen Spielmöglichkeiten, ist aber viel zu klein. Die Mitarbeiterinnen würden gern mehr Zeit für sie aufbringen, haben aber mit den anderen Aufgaben alle Hände voll zu tun. Deswegen soll demnächst auch eine Erzieherin eingestellt werden.

Doch wie man es dreht und wendet: Das Frauenhaus ist schon lange viel zu klein. Deshalb ist bereits ein neues Frauenhaus geplant, das zwölf Plätze bieten soll. Bis dahin können aber noch bis zu zwei Jahre ins Land gehen.

Was das Team jetzt braucht, wäre ein Bus. Denn zu Terminen oder Umzügen fahren die Frauenhaus-Mitarbeiterinnen die Bewohnerinnen bislang immer mit ihrem Privatauto, wenn sie sich keinen Bus leihen können. Ein solch gut erhaltenes, gebrauchtes Fahrzeug kann rund 20.000 Euro kosten. Es könnte dann auch genutzt werden für Ausflüge oder Großeinkäufe, schwebt Fetter vor.