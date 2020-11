Suche nach vermisstem Mädchen in Meinersen

Aus dem Schulzentrums am Gajenberg verschwand eine 13-Jährige am Donnerstag. Polizei und Feuerwehr aus dem ganzen Kreis Gifhorn suchten nach ihr. Abends fand ein unbeteiligter Bürger das Mädchen

Polizei und Feuerwehr haben gestern im Bereich der Samtgemeinde Meinersen ein 13-jährigen Mädchen gesucht, das seit der Mittagszeit vermisst wurde. Erst am Abend kam die erlösende Nachricht von der Polizei: Das Mädchen sei von einem unbeteiligten Bürger gefunden worden. Es sei wohlauf. Weitere Angaben zum Fundort und zu den Umständen wollte die Polizei am Abend nicht machen.

13-Jährige verschwindet gegen 10 Uhr aus Schulzentrum

Gegen 10 Uhr hatte die 13-Jährige laut Mitteilung der Polizei das Schulgelände des Schulzentrums am Gajenberg in unbekannte Richtung verlassen. Eine Mitschülerin meldete das Verschwinden des Mädchens der Polizei. Diese startete sofort eine Suchaktion, an der sich neben zahlreichen Einsatzkräften der Polizei aus dem gesamten Landkreis Gifhorn auch die örtlichen Feuerwehren beteiligen. Diese hatten auch eine Suchdrohne im Einsatz, ebenso ein Boot zur Personensuche auf der Oker . Ebenfalls im Einsatz war ein Mantrailer-Suchhund .

Lebensgefahr für das Mädchen wird befürchtet

Das Mädchen lebt laut der Polizeimitteilung in einer betreuten Wohngruppe in der Samtgemeinde Meinersen. Die Eltern des Mädchens wohnen in Sachsen-Anhalt. Es habe die Sorge bestanden, dass die 13-Jährige für sich selbst eine Gefahr sei und Lebensgefahr bestehe, so eine Mitteilung der Samtgemeinde Meinersen.

red