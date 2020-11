Die Schüler des Wendener Lessinggymnasiums in Braunschweig spendeten Päckchen für die Aktion „Ein Geschenk für Gifhorn“. Viele Klassen und Kurse haben fleißig Schuhkartons liebevoll mit Geschenkpapier beklebt und diese dann mit kleinen Geschenken und Leckereien für bedürftige Kinder gefüllt.

So sind in diesem Jahr 134 Päckchen zusammengekommen. Deutlich mehr als in den Vorjahren, teilt das Gymnasium mit.

Die Päckchen wurden von den Schülern der Klasse 10 C verladen und von den Lehrerinnen Anne Isermeyer und Cornelia Prendel nach Vordorf gebracht, wo sie sie an die Gründerinnen des Vereins „Ein Geschenk für Gifhorn“, Bianca Wandrei und Tina Brandes, überreichten.

„Die beiden Frauen haben den Verein 2008 gegründet und sammeln seit dem in jedem Jahr Geschenke für Kinder, deren Eltern sehr lange für eine kleine Aufmerksamkeit sparen müssten oder sich keine Weihnachtsgeschenke für ihre Kinder leisten können. Die Päckchen werden dann an ein Frauenhaus und an das Kinderhilfswerk übergeben und sorgen so an den richten Stellen für strahlende Kinderaugen in unserer Region. Wir freuen uns, diesen Verein jedes Jahr tatkräftig unterstützen zu können“, betonen Anne Isermeyer und Cornelia Prendel.