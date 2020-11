Einzelzimmer mit eigenem Bad, große Gemeinschaftsräume, Küchen zum gemeinsamen Kochen – der Neubau am Brömmelkamp in Kästorf für Pflegebedürftige und rund 50 Beschäftigten ist fertiggestellt. Am Freitag wurde er coronabedingt in kleinem Kreis feierlich eingeweiht – mit einer Andacht.

Handwerker der Diakonischen Betriebe haben wesentliche Arbeiten in Eigenleistung erledigt

Landrat Andreas Ebel und Bürgermeister Matthias Nerlich lobten in ihren Grußworten die gute Zusammenarbeit zwischen Stadt, Landkreis und Diakonie. Als Einweihungsgeschenk brachte Nerlich laut Mitteilung der Diakonie einen Gifhorn-Gutschein mit, der in allen Geschäften der Stadt eingelöst werden kann. Einlösen muss der Bürgermeister dann wohl auch dieses Versprechen. „Wenn hier ein Sommerfest mit den Bewohnerinnen und Bewohnern gefeiert werden kann, dann stelle ich mich zusammen mit Ortsbürgermeister Jürgen Völke an den Grill.“ Andreas Ebel richtete lobende Worte an die Pflegekräfte, die in der aktuellen Situation und während des Umzugs Großartiges geleistet hätten.

Das innovative Konzept des Neubaus stieß bei den Gästen aus Politik und Verwaltung auf positive Resonanz: Der Neubau schafft auf einer Fläche von 4000 Quadratmetern 72 zusätzliche Plätze in Einzelzimmern mit Bad . 7,5 Millionen Euro hat das neue Gebäude gekostet, wesentliche Arbeiten wurden dabei von den Handwerkern der Diakonischen Betriebe Kästorf ausgeführt, heißt es in dem Bericht weiter. „Hier konnten die Fachkräfte in den eigenen Reihen ihr Können und ihre Kompetenz einbringen“, hob Diakonie-Vorstand Jens Rannenberg hervor.

Pflegeoase auch für schwerstpflegebedürftige Menschen wichtig

In den zwei ebenerdigen Flügeln befinden sich Gemeinschafts- und Funktionsräume sowie eine geräumige Küche für die Bewohner. Mit der A ngliederung des Neubaus an den bestehenden Brömmelkamp eröffnen sich neue Möglichkeiten für die fast 100 Frauen und Männer.

Ein Bestandteil des neuen, offenen Konzepts ist die Pflegeoase , die auch schwerstpflegebedürftigen Menschen zumindest teilweise die Teilnahme am öffentlichen Leben der Einrichtung ermöglicht. „Hier haben wir schon nach den ersten Tagen positive Rückmeldungen bekommen, weil die Menschen nicht abgeschottet in ihrem Zimmer liegen sondern in einem großen Raum, in dem sich auch andere Personen aufhalten“, erklärt Heimleiter Harald Baruschke.