Mühlenbergschule in Osloß hat neues Klettergerüst

Nicole Sobirey vom Förderverein der Mühlenbergschule in Osloß und Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier stehen am neuen Klettergerüst.

Die Kinder der Olsoßer Mühlenbergschule freuen sich über ein neues Klettergerüst. Das hatten sich die Grundschüler schon lange gewünscht. Der Förderverein hat dafür 13.000 Euro Spenden zusammengetrommelt, die unter anderem durch Vereine und den Verkauf von selbstgenähten Alltagsmasken zustande kamen.

Statt 14.500 Euro muss Samtgemeinde nur noch 9500 Euro zuschießen – dank hoher Spenden

An den Kosten von 22.500 Euro wollte sich die Samtgemeinde ursprünglich mit 14.500 Euro beteiligen – so war es auch im Samtgemeindeausschuss beschlossen worden, nachdem der Förderverein und die Schulleitung einen gemeinsamen Antrag auf Bezuschussung gestellt hatten. Damals war man davon ausgegangen, dass rund 8000 Euro Spendengelder zusammen kommen.

Nun, wo auf Initiative der Fördervereinsvorsitzende Nicole Sobirey und Silke Piel stolze 5000 Euro gesammelt wurden, verringert sich der Anteil der Samtgemeinde erheblich, wodurch sie entlastet wird.

Nachdem das alte Spielgerüst auf dem Osloßer Schulhof in die Jahre gekommen und nicht mehr benutzbar, musste es ausgewechselt werden. „Da habe ich mir Gedanken gemacht und einen Kostenplan aufgestellt, wie und mit wessen Hilfe wir das finanzieren könnten“, so Sobirey in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Samtgemeinde und des Fördervereins. Gemeinsam mit Schulleiterin Eva Schriek wandte man sich frühzeitig an die Samtgemeinde.

Freiwillige haben Masken genäht: Erlös aus Verlauf floss in Spendenprojekt Klettergerüst

Weil der Anteil aus öffentlicher Hand dank der hohen Spendensumme geringer ausfiel, investierte die Samtgemeinde in 49 Kubikmeter Sand, um das Klettergerüst standfest zu machen.

Der Sand auf dem gesamten Schulhof soll laut Bauamtsleiter Sebastian Exner im Frühjahr von einer Fachfirma professionell gereinigt werden, damit dort nicht nur geklettert, sondern auch wieder gebuddelt werden könne, heißt es weiter. Der Förderverein dankt allen Aktiven für ihr Engagement, allen Spendern und den Mühlenbergschülern, die während des Nähens Botengänge übernahmen.