Kita-Erweiterung und Wohnraum – erste Arbeiten sind gestartet

An der Grußendorfer Steingartenstraße entsteht der Friedrichshof mit Wohnungen und der Erweiterung der Kita.

Grußendorf. Auf dem Grundstück an der Steingartenstraße in Grußendorf weicht das alte Hofgebäude. Das Bauvorhaben trägt den Namen „Friedrichshof“.

Das Grundstück an der Steingartenstraße 12 in Grußendorf, das an den bestehenden Kindergarten angrenzt, hat einen neuen Eigentümer gefunden.

Somit rückt der sehnlichst erwartete Neubau einer Kita-Erweiterung in erreichbare Nähe, teilt die Bernsteinsee Grundbesitz GmbH mit.

Das Bauvorhaben Steingartenstraße 12 unter dem Namen „Friedrichshof“ umfasst neben der Kindertagesstätte auch Wohnungen und Doppelhaushälften.

Einer Verabschiedung der Änderung des Bebauungsplanes sehen Eigentümer und Planer zeitnah entgegen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die ersten Arbeiten auf dem Gelände haben bereits begonnen: So wird derzeit das alte Hofgebäude abgerissen. Bereits im März 2020 habe es eine Bestandsaufnahme des Baumbestandes gegeben. Landschaftsarchitekt und Diplom Forstwirt Prof. Dr. ThomasKaiser habe hierzu einen umfassenden Bericht erstellt und Bäume, die krank oder zu alt waren und daher nicht meht erhalten werden können, aufgenommen. Diese sollen nun entfernt werden. Weil auch zukünftig Grünflächen und Bäume das Grundstück bereichern sollen, werden Neupflanzungen erfolgen.

