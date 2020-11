Neues Neubokeler Bücherhäuschen schon wieder zu

Das war ja mal ein kurzes Vergnügen. Eben erst eröffnet, ist das ehrenamtlich betreute Neubokeler Bücherhäuschen auf dem Dorfplatz schon wieder zu. Ortsbürgermeister Stefan Hölter teilte mit: „Schweren Herzens musste ich das Häuschen gleich nach der Eröffnung wieder schließen. Ich weiß, dass sich viele im Dorf auf die neue Bücherquelle gefreut haben.“ Grund des missliebigen Eingriffs wie so oft in diesen Tagen: Corona.

Das steht auch auf dem Sperrschild. Dazu passt das Datum 30. November, denn bis dahin gelten die gravierenden Eingriffe durch die bundesweit geltende Infektionsschutzverordnung. Hölter weiß, dass die Entscheidung im Dorf heftige Diskussionen ausgelöst hat. In der Ortsratssitzung am vergangenen Mittwoch hatte sich das bereits abgezeichnet. Denn während einige Bürger die Sperrung kritisieren, hatten sich da schon die ersten daran gestört, dass die Ausleihe noch lief.

Die Sperrung ist eine unumgängliche Vorsichtsmaßnahme

Das Problem: Anders als in der Stadtbücherei ist in Neubokel ohne Personal nicht sichergestellt, dass zurückgegebene Bücher drei Tage lang nicht neu ausgeliehen werden. Die 72 Stunden gelten als Sicherheitsfrist gegen Schmierinfektionen über etwaige Viren auf dem Papier. Übertrieben oder nicht, sei dahingestellt – diese Diskussion kann ein Ortsbürgermeister nicht führen und auch nicht eigenmächtig in Frage stellen. Also muss die Leihe als Vorsichtsmaßnahme ganz ausgesetzt werden. cf