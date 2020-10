7-Tage-Inzidenz im Kreis Gifhorn springt von 30,6 auf 55

Die 7-Tage-Inzidenz hat am Donnerstag, 29. Oktober, die kritische Marke von 35 liegengelassen und gleich die kritische Marke von 50 geknackt: Nasch Angaben des Landesgesundheitsamtes steigt sie von 30,6 auf 55.

Ab sofort gehört der Landkreis Gifhorn zu den roten Bereichen auf der Corona-Übersichtskarte des Landes Niedersachsen. Die maßgebliche 7-Tage-Inzidenz stieg von 30,6 am Mittwoch auf 55 am Donnerstag. Das geht aus einer Mitteilung des Landkreises Gifhorn auf dem Internetportal www.gifhorn. de hervor. Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen stieg um weitere 24 Betroffene. Aktuell sind 118 Menschen mit Covid 19 infiziert.

Damit gilt ab sofort eine Maskenpflicht in der Gifhorner Fußgängerzone. Über weitere Einzelheiten informiert der Landkreis in Kürze.

Von Montag an gelten auch in Gifhorn die von der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten beschlossenen verschärften Regeln. Die Reaktionen der Gifhorner darauf sind gemischt bis verärgert.

Marie und Dieter Kühne schlendern mit bunten Gesichtsmasken durch die spärlich frequentierte Gifhorner Fußgängerzone. Die Isenbütteler sind überzeugt: „Die neuen Regeln sind gut. Wir müssen uns überlegen, was wir wollen – Gesundheit oder Wirtschaft.“ Gifhorns geplanten verkaufsoffenen Sonntag am 8. November? Absagen.

Nebenan tun Carsten Elbe und René Jünemann im Auftrag der Stadtwerke etwas für die Wirtschaft. Sie montieren die Weihnachtsbeleuchtung für die Innenstadt. „Bei uns geht es ohne Maske. Wir sind weit genug oben“, sagt Carsten Elbe im Hubsteiger. Laut Martin Ohlendorf von der Wirtschaftsförderung soll ungeachtet aller Sorgen die Atmosphäre in der Innenstadt passen.

Am Marktplatz bedient Cappu-Wirt Fatih Kilic seine Frühstücksgäste im gut besuchten Café. Von Montag an wird er schließen müssen. „Bisher war es ein Spaziergang, jetzt wird es ein Kraftakt für alle“, lautet seine Prognose. Wie es vom 2. November an weitergehe, daran arbeite er gerade. Den von der Bundesregierung zugesagten Ausgleich des Umsatzausfalls beantragen? Wie im Frühjahr einen Lieferservice organisieren? „Ich muss auch eine faire Lösung für meine Mitarbeiter finden“, ist Kilic wichtig.

Verständnis ringt sich auch Allerwelle-Geschäftsführer Walter Lippe ab, der das Schwimmbad gemäß Anordnung von Montag früh an geschlossen halten wird. „Das ist absolut bedauerlich nach fünf Monaten störungsfreiem und erfolgreichem Betrieb mit Hygienekonzept und sehr schade für unsere aktuell 400 Badegäste pro Tag“, sagt Lippe. Das Schwimmmeister-Team werde wohl in Kurzarbeit gehen müssen. Lippe richtet sich zudem darauf ein, den Wohnmobilplatz räumen zu müssen.

Das Schwimmbad zu schließen, sei „absolut nachvollziehbar, wenn man die Kontaktbeschränkungen rigoros durchführen will – es muss halt sein“. Lippes Hoffnung ist jetzt, „dass es nicht wieder zehn Wochen wie im Frühjahr werden“.

Toni Forderung, Geschäftsführer des Gifhorner Fitnessstudios Injoy, wird den Lockdown von Montag an ebenso befolgen. Er kündigt allerdings an, dass der Justiziar der Gruppe den Rechtsweg prüft. „Vielleicht können wir früher wieder öffnen als gedacht“, hofft er. Die Entscheidung der Ministerpräsidentenkonferenz habe ihn „schockiert und entsetzt“. Das Studio habe alle Hygiene- und Schutzmaßnahmen „eins zu eins umgesetzt“. Maskenpflicht, Desinfektion, Dokumentation aller Besucher gleich beim Check-in, Abstandsregeln. Die Corona-Bilanz seit Mai: Null Fälle.

Bewegung sei zudem enorm wichtig, um das Immunsystem zu stärken, betont Forderung. Wer am Donnerstagvormittag ins Injoy kommt, findet ein belebtes Studio mit überwiegend älterem Publikum. Ja sagt der Sportfachmann: „Gerade die Rentner und Mitglieder aus den Risikogruppen haben das Training sofort wieder aufgenommen, weil sie gemerkt haben, was ihnen fehlt. Sie waren richtig dankbar, als wieder geöffnet war.“ Alle hätten sich diszipliniert verhalten und die vorgegebenen Maßnahmen verständnisvoll umgesetzt, lobt Forderung.

Mitglied Günter Ruhe aus Gifhorn tritt in die Pedale eines Ergometers. Auch er war eine Woche nach Öffnung des Studios wieder im Training. Er fühlt sich sicher im Studio, nutzt sogar die Sauna. „Alle achten hier auf Abstand“, betont der 69-Jährige, der selbst zur Risikogruppe zählt. Er bedauert die Schließung: „Es hätte nicht sein müssen, wenn sich die Bürger überall an die Regeln gehalten hätten.“

Der Text wird aktualisiert!