Das 10-Millionen-Euro-Projekt des Kreuzungsbahnhofs Rötgesbüttel mit Begegnungsgleis und Stellwerk geht in den Endspurt. Die Deutsche Bahn AG legte sich am Dienstag fest: Der Stundentakt der Regionalbahn 47 zwischen Braunschweig, Gifhorn und Uelzen kommt mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember.

Dazu lieferte der Konzern gleich noch eine Art Fahrplan für die nötigen Restarbeiten. Der Clou: Von Montag, 30. November, an, fahren die Züge bereits vom neuen barrierefreien Bahnsteig ab. Und so geht es einer Sprecherin des Konzerns zufolge in den nächsten Tagen und Wochen in Rötgesbüttel weiter: Der Bahnübergang Dorfstraße wird vom 9. bis 30. November mit einer mobilen Schrankenanlage gesichert. Daher gilt in diesem Zeitraum Tempo 30 auf der Straße und es kann zu längeren Schließzeiten kommen.

Bereits Ende November wird der neue Bahnhof in Betrieb genommen

Vom 28. bis 30. November wird der neue Bahnhof in Betrieb genommen. Hierbei können nächtliche Arbeiten zwischen Sonnabend, 23.30 Uhr, und Montag, 5 Uhr, nötig werden, bei denen es auch zu Baulärm kommen kann.

Aufgrund der Inbetriebnahme ist die Bahnstrecke am 29. November gesperrt. Es wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Um die Beeinträchtigungen für die Reisenden möglichst gering zu halten, wird der alte Bahnsteig nur nachts zwischen 21 und 6 Uhr abgebaut. Dabei werden Zwei-Wege-Bagger, Radlader und Lastwagen eingesetzt. In folgenden Nächten wird es daher noch mal laut in Rötgesbüttel: Zwischen 30. November und 5. Dezember sowie vom 7. bis 12. Dezember.

Im März 2021 wird das neue Gleis noch mal kontrolliert

Wenn dann schon alles routinemäßig läuft, bringt sich die Bahn im Nachgang zur Inbetriebnahme noch mal in Erinnerung. Sicherheitshalber muss die Gleislage nachträglich gefestigt werden. „Daher wird es in der Nacht vom 1. zum 2. März 2021 zu Lärm durch den Einsatz einer Stopfmaschine kommen“, kündigt die Bahnsprecherin an. Warten wir erst mal den 13. Dezember ab.