Hillerser Hoffnungen auf einen robusten Kunstrasenplatz auf der Fläche des verdorrten B-Sportplatzes sind vorerst geplatzt. Gemeindedirektor Ralf Heuer räumte am Freitag ein, dass das Land den namens des TSV gestellten Antrag auf Förderung abgelehnt habe.

Doch ohne Zuschuss geht gar nichts. Sage und schreibe 650.000 Euro soll das Projekt kosten. Der Förderantrag an das niedersächsische Innenministerium belief sich auf 390.000 Euro. Weitere 150.000 Euro hätte im Erfolgsfall die ohnehin klamme Gemeinde Hillerse beigesteuert. Doch spätestens seitdem die Gifhorner Landtagsabgeordneten in den vergangenen Wochen Zuschüsse feierten an Projekte wie die Gifhorner Flutmulde, die Sporthalle Ehra oder die Schulsporthalle Wesendorf, die jeweils 400.000 Euro einstrichen, zeichnete sich ab: Mit Hillerse wird es nichts. Im Nachhinein gesteht Heuer zu: „Der Kunstrasenplatz passte nicht so gut in die Förderkulisse. Es ging eher um Sporthallen und Hallenschwimmbäder. Zudem war das Programm hoffnungslos überzeichnet.“

Das Förderprogramm war auf Sporthallen zugeschnitten.

Im Ablehnungsbescheid steht der Ausschluss-Aspekt „Halle“ ausdrücklich drin. Dennoch, so Heuer: „Wir werden den Antrag 2021 ohne große Überarbeitung noch einmal stellen. Bis dahin können wir mit dem Bau ohnehin nicht beginnen.“ Für den TSV Hillerse heißt es derweil: Durchhalten.

Der in den Dürresommern 2018 und 2019 schwer in Mitleidenschaft gezogene Platz, dessen Beregnungsbrunnen versiegt war, muss so gut wie möglich bespielbar gehalten werden. Pläne, das Sportangebot der Sparten zu erweitern, haben sich damit indes zumindest vorerst erübrigt.

Der Kunstrasenplatz stieß in Hillerse auf starke Umwelt-Vorbehalte.

Für den erschöpften Brunnen bot ein Standrohr an einem Hydrantenanschluss Ersatz, bis ein neuer Brauchwasserbrunnen gebohrt war.

Immerhin: Die teilweise hitzigen Diskussionen in der Hillerser Dorfgemeinschaft über das Für und Wider eines Kunstrasenplatzes unter Umweltgesichtspunkten haben sich bis auf Weiteres erübrigt.