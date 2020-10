Vortragsreihe richtet sich an Frauen in der Coronakrise

Home-Office, Homeschooling, nebenbei die Kinderbetreuung wegen geschlossener Kitas wuppen, den Haushalt schmeißen und vielleicht sogar noch für die Eltern einkaufen gehen – die Coronakrise hat vor allem Frauen mit Kindern vor enorme Herausforderungen gestellt. „Frauen neigen dazu, noch mehr Tätigkeiten zu übernehmen. Die Pandemie macht die Ungleichverteilung der Ressourcen zwischen den Geschlechtern wie ein Brennglas noch deutlicher“, ist Meinersens Gleichstellungsbeauftragte Natascha Heumann überzeugt. „Sie haben mit viel Unsicherheit Zuhause zu kämpfen – nicht nur mit ihrer eigenen, sondern auch der ihrer Kinder“, bringt es ihre Gifhorner Kollegin Sevdeal Erkan-Cours auf den Punkt.

Schwerpunkte der Vorträge: Belastungen im Alltag, Digitalisierung und Betreuungstätigkeiten

Um Frauen in der Krise zu unterstützen, ihre Leistung zu würdigen und ihnen Tipps mit auf den Weg zu geben, mental gut durch die Pandemie zu kommen, haben sich Heumann und Erkan-Cours mit den Gleichstellungsbeauftragten Barbara Haferkamp-Weber aus dem Papenteich und Christine Gehrmann für den Landkreis zusammengetan und eine Vortragsreihe auf die Beine gestellt. Der Clou: Wer keinen der 20 Plätze im Ratssaal in Anspruch nehmen möchte, kann sich auch Zuhause zurücklehnen, die Veranstaltungen über den Live-Stream verfolgen und sich an der Diskussion oder Fragerunde über einen Chat beteiligen. Ulla Evers vom EinLaden in Wittingen moderiert die Veranstaltungen und hat den Chat im Blick.

Als Themenschwerpunkte hat das Frauen-Quartett die psychische Belastung der Frauen in dieser Zeit, die Herausforderung der Digitalisierung und die gesellschaftspolitische Dimension von Care-Tätigkeiten ausgesucht. Alle Referentinnen kommen aus dem Kreis Gifhorn. „Man sieht immer die gleichen Gesichter in Talkshows. Wir wollen zeigen, dass wir hier in Gifhorn auch tolle Frauen haben“, sagt Heumann.

Los geht es am 27. Oktober, wenn die Sozialpädagoginnen Ines Lieth und Martina Hoffmeister über die psychischen Belastungen im Corona-Alltag unter Auflagen zu Wort kommen.

Die weiteren Veranstaltungen finden analog und digital am 24. November und 10. Dezember statt. Wenn Mütter plötzlich Co-Lehrerinnen werden, die sich mit digitalem Neuland in puncto Home-Schooling auseinandersetzen müssen – „Was Frauen in den vergangenen Monaten geleistet haben, sieht niemand. Und wir wollen hier nochmal einen ganz besonderen Blick auf das Thema werfen“, betont Sevdeal Erkan-Cours. Die gebürtige Betzhornerin Sonja Gründermann ist Schauspielerin, Coach und E-Trainerin und serviert dem Publikum zum Thema Digitalisierung einen praktischen und erfrischenden Vortrag.

Anmelden und einen der 20 Plätze sichern, ansonsten via Live-Stream per Zugangscode verfolgen

Dass vor allem Frauen die Betreuungsarbeit übernehmen und damit die Erwerbsarbeit reduzieren, zeigt sich auch in der Corona-Krise einmal mehr. Am 10. Dezember referiert Bettina Tews-Harms, Geschäftsführerin der Ambulanten Krankenpflege Hankensbüttel, zum Thema „Care Tätigkeiten: Sorge um jeden Preis?“. Der Vortrag richtet sich an Pflegepersonal genauso wie an Angehörige, die für ihre Familie sorgen. Tews-Harms geht darauf ein, warum sich Pflegende von Applaus allein nichts kaufen können und zeigt auf, wie wichtig und unabdingbar die Leistung, die viele Frauen gar unentgeltlich bringen, ist.

Alle Veranstaltungen finden von 19 bis 21 Uhr im Ratssaal des Rathauses Gifhorn statt. Anmeldungen an sarah.wolfer@gifhorn.de oder (05371) 82388. Wer nur online dabei sein will, bekommt einen Zugangscode zugeschickt.