An die Arbeit! Gifhorns Nicolai-Kirche wird eingerüstet

Immer wieder verzögerte sich der Baubeginn für die ersehnte Fassadensanierung der Gifhorner St.-Nicolai-Kirche. Am Dienstag schaffte das Team einer Hamburger Gerüstbaufirma Fakten. Die drei Männer montierten mit routinierten Handgriffen die bis zu zehn Meter hohen Arbeitsbühnen an der Gartenseite der Kirche. Von dort aus können Restaurateure und Maler ihr Werk verrichten: Putz ausbessern, hölzerne Fensterrahmen streichen, später auch neue Wandfarbe auftragen.

Rund 500.000 Euro der Landeskirche und des Kirchenkreises dürfen die Handwerker in den nächsten Monaten unter der Fachaufsicht des Kirchenamtes für Bau- und Kunstpflege verbauen. Im zweiten Abschnitt ist die Marktfassade des Kirchenschiffes dran, danach geht es in die luftigen Höhen des Turmes. Die Hamburger Gerüstbauer werden also immer wieder Gastspiele in Gifhorn haben.

Rosa als Fassadenfarbe ist gesetzt – aber passt die Farbrezeptur?

Am Donnerstag, 22. Oktober, wird es noch einmal spannend. Dann treffen sich der Nicolai-Kirchenvorstand und die Experten des Amtes für Bau- und Kunstpflege zum Farbtest. Zur Auswahl standen nach intensiver Forschung zwei Rosa-Töne, der aktuell sichtbare sowie eine dunklere Nuance. Gemeindevertreter und Sachverständige werden bei dem Termin eine Testanstrich begutachten, womöglich auch etwas zur historisch verträglichen Beschaffenheit der Farbe erfahren.

Und es gilt zu prüfen, wie sich die Sandsteinelemente im Materialfarbton machen. Bisher sind sie überwiegend grau getüncht.