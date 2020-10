Hund, Katze, Maus waren eingeladen. Am Sonntag kamen zu der Tiersegnung, der zweiten nach 2014, diesmal einige Hunde, ein ausgewachsenes Pony, einige Bären und eine Giraffe. Letztere waren allerdings lediglich Kuscheltiere. Doch auch die waren willkommen im Garten der christlich-muslimischen Kita Abrahams Kinder.

Pastor Thomas Hoffmann hatte da bereits seine zweite Tiersegnung an diesem Tag, denn in Wolfsburg waren bereits 15 Hunde und eine Schildkröte gesegnet worden. „Tiere werden vielen Menschen immer wichtiger“, erklärte Hoffmann, und das sei ein guter Grund, nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere zu segnen.

Das Pony „Kleiner Donner“ kam mit seiner Familie aus Ettenbüttel. Außer Herrchen und Frauchen und zwei Kindern war auch Hund Aimo dabei.

Dass die Tiersegnung gerade am 4. Oktober, stattfand, war kein Zufall. Denn das ist der Welttierschutztag, erklärte Hoffmann. Und der Tag wird zu Ehren des Heiligen Franziskus gefeiert, der mit den Tieren gesprochen hat, Vögel segnete und zu ihnen predigte. „Der Heilige Franziskus hatte eine besondere Beziehung zu Tieren und ein besonderes Auge zu der Schöpfung“, sagte Hoffmann. Die Besitzer hätten für ihre Tiere gut zu sorgen, sie müssten „vernünftig“ mit den Tieren umgehen, so Hoffmann. Denn die ganze Welt und alle Lebewesen seien Geschöpfe Gottes. Tiere hätten gegenüber den meisten Menschen den Vorteil, dass sie im Jetzt lebten, doch gehe es manchen Tiere nicht so gut. „Wir nennen diese Tiere Nutztiere“, meinte Hoffmann. Doch dürfe man Tiere nicht ausnutzen, dafür seien sie nicht da. Nach dem Segen gab es Weihwasser von oben für die Hunde Joshi, Bibi, Kalle, Hilde Aimo, für kleiner Donner und die Kuscheltiere, während der Andacht Musik von Erzieher Tobias Kowalski.