Meinerser Marcel Behnke wandert 50 Kilometer in 12 Stunden

Es war ein Abend im Frühjahr 2020, an Corona war noch nicht zu denken. Der Meinerser Marcel Behnke saß mit seinem Kumpel Daniel Huuss zusammen in einem Pub in Hannover – und gemeinsam kam ihnen die „Schnapsidee“, beim sogenannten Megamarsch mitzumachen. „Unser eigentliches Ziel war es, in 24 Stunden 100 Kilometer durchs Weserbergland zu wandern“, erzählt Marcel Behnke. Doch dann kam Corona…… und der für den 13. Juni 2020 geplante „Megamarsch Weserbergland“ wurde abgesagt. Die neue Devise lautete nun: „Wir gehen weiter!“ Die Wanderer bekamen die Möglichkeit, die Strecke per GPS-Tracking praktisch vor der eigenen Haustür zurückzulegen. „Allerdings war mein Kumpel Daniel im Urlaub – also musste ich alleine los“, berichtet der 32-jährige Behnke.

Der Megamarsch bietet den Teilnehmern zwei verschiedene Varianten: 100 Kilometer in 24 Stunden wandern – durch die Nacht. Oder eben 50 Kilometer wandern in 12 Stunden – von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Behnke entschied sich für die zweite Variante und machte sich von Meinersen aus zu Fuß auf den Weg zu seiner Schwester, die in Wolfenbüttel wohnt. „Mit Sack und Pack und Proviant“, wie er schmunzelnd berichtet. 50 Kilometer in 12 Stunden – für Behnke war es eine riesige Herausforderung. Schließlich ist er kein „Ultraläufer“, und seine Wanderungen waren bis dato deutlich kürzerer Natur. „Wir haben uns während der Corona-Zeit einen Welpen geholt. Mit Akira gehen wir viel spazieren, zwischen 7 und 8 Kilometern. Und meine Freundin Steffi und ich wandern gerne auch die Stempelstellen im Harz ab und haben da auch schon mal 20 Kilometer geschafft“, erinnert sich der 32-Jährige. Ein gutes Training, keine Frage, aber 20 sind eben nicht 50 Kilometer…Wie geplant legte Marcel Behnke auf seinem Weg von Meinersen nach Wolfenbüttel alle zehn Kilometer eine Pause ein und dann buchstäblich kurz die Füße hoch, ehe es weiterging. „Mit jedem weiteren Kilometer wurde es zäher und anstrengender für mich. Zwischendurch habe ich mich gefragt: Warum tust du dir das eigentlich an“, gibt der Meinerser zu, der seine einzelnen Etappen jeweils in seinem WhatsApp-Status postete – und dort „immer wieder ein Feedback von Freunden“ bekam. „Das war schon ein zusätzlicher Ansporn.“ Und so schaffte er Etappe für Etappe, ging ein Stück weit den Weg entlang, den er sonst täglich mit dem Auto zur Arbeit nach Braunschweig zurücklegt – und entdeckte dabei „viele neue schicke Orte“, so Behnke. „Ich habe meine zweite große Pause zwischen Schwülper und Walle gemacht, wo die Schunter in die Oker fließt. Es war traumhaft schön da“, erzählt der Meinerser. Kurz danach fing es für ihn an, unangenehm zu werden. „Zwischen Kilometer 25 und 30 hat es wirklich wehgetan. Ich habe dann mit meiner Freundin telefoniert, um mich abzulenken“, schildert Behnke, dessen Maßnahme erfolgreich war. 30, 35, dann 40 Kilometer – „danach ging es nur noch kleckerweise weiter“, erzählt der 32-Jährige von seinen ungläubigen Blicken auf den GPS-Tracker, auf dem die Kilometerzahl nur noch langsam voranschritt – 40, 42, 44…Bei Kilometer 45 konnte er Wolfenbüttel „endlich“ sehen. „Ich bin dort keuchend angekommen. Die Leute müssen gedacht haben: Was ist das für ein Bekloppter.“ Die letzten anderthalb Kilometer wäre er am liebsten gestorben, meint Behnke schmunzelnd. „Als die Kilometer-Zahl dann jedoch auf 50 umgesprungen ist, da war ich wirklich stolz auf mich“, betont der Meinerser, der nur 200 Meter später sein Ziel, die Wohnung seiner Schwester, erreichte. „Wir haben zusammen Abendbrot gegessen, eine Flasche Wasser getrunken – und dann hat meine Freundin mich abgeholt und nach Hause gefahren“, verrät der 32-Jährige, der in dem Moment die „besten Schmerzen“ seines Lebens und Blasen an den Hacken und den kleinen Zehen mit im Gepäck hatte. „Gestern habe ich noch gesagt: So weit gehe ich nicht noch einmal“, gibt Marcel Behnke ehrlich zu und fügt an: „Aber heute sehe ich das schon wieder ein bisschen anders. Ich nehme für mich persönlich mit, dass ich meinen inneren Schweinehund definitiv überwinden kann.“ Na dann warten wir mal ab, welche „Schnapsidee“ ihm als Nächstes kommt.