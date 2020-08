Auto brennt Mittwochnacht im Gifhorner Weizenweg

Gifhorn. Die Feuerwehr ist um kurz vor zwei Uhr in der vergangenen Nacht in den Weizenweg ausgerückt. Der Einsatz war nach einer Stunde wieder vorüber.

Die Feuerwehr ist am frühen Mittwoch um kurz vor zwei Uhr zu einem Brand eines BMW in den Weizenweg ausgerückt. Mit sieben Feuerwehrleuten war Einsatzleiter Dennis Misselhorn am Ort. „Mit dem Wasservorrat des Tanklöschfahrzeugen bekamen wir das Feuer aus“, berichtet der Einsatzleiter. Nach einer Stunde waren die Feuerwehrleute wieder am Standort. Die Brandursache und Schadenhöhe ist noch nicht bekannt, die Polizei hat die Ermittlung aufgenommen.