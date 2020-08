Gifhorn-Fahrradhelm ist rechtzeitig zum Stadtradeln fertig

Radfahren begeistert immer mehr Menschen und boomt gerade in diesem Jahr besonders. Gifhorner, die nicht nur sicher unterwegs sein wollen, sondern auch ihre Verbundenheit mit der Mühlenstadt zeigen möchten, können, wie die Stadt schreibt, ab sofort den passenden Fahrradhelm erstehen: Stadt und der Gazelle-Store Gifhorn haben gemeinsam an Idee und Umsetzung für einen Helm im speziellen Gifhorn-Design gefeilt. Das Ergebnis wurde nun von beiden Kooperationspartnern vorgestellt.

Das Stadtlogo und die Farben weiß, rot und blau sind auf dem Helm zu sehen

„Ich war direkt begeistert von der Idee eines Gifhorn-Fahrradhelms“ freut sich Benjamin Krenzke, Inhaber des Gazelle-Stores, über das Ergebnis, das er zusammen mit Bürgermeister Matthias Nerlich präsentierte. „Mit Hilfe einer Gifhorner Werbeagentur konnten wir das spezielle Design in kurzer Zeit realisieren. Es steckt also viel lokales Herzblut darin.“ Das zeigen auch der Slogan „Wir sind Gifhorn“ und das Logo der Stadt auf dem Helm. Dabei durften in der Gestaltung die Farben Blau und Rot natürlich nicht fehlen.

„Ich finde das Design klasse und freue mich vor allem, dass der Verkauf passend zum Beginn der Aktion Stadtradeln starten kann“, sagt Bürgermeister Matthias Nerlich. Gifhorn-Fahrradhelm ist ab sofort in verschiedenen Größen im Gazelle-Store Gifhorn, Steinweg 88, in Gifhorn erhältlich.