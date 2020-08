Mitarbeiterin hat Corona: Sparkasse Gifhorn schließt Filialen

Als Vorsichtsmaßnahme schließt die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg vorübergehend zwei Filialen. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Deutschland nimmt langsam wieder zu. Nun gibt es auch in der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg den ersten bestätigten Corona-Fall zu vermelden, wie die Bank mitteilt.

Wegen eines Verdachtsfalls bleibt auch die Filiale Eschede geschlossen

Betroffen ist eine Mitarbeiterin der Filiale Hermannsburg, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Daher bleibt diese Geschäftsstelle vorübergehend geschlossen. Aus präventiven Gründen bleibt auch die Filiale Eschede aufgrund eines Verdachtsfalls bis auf Weiteres geschlossen.

Die Selbstbedienungsbereiche sind in beiden Filialen für die Kunden weiterhin uneingeschränkt zugänglich.

Sparkasse arbeitet eng mit dem Gesundheitsamt Celle zusammen

„Wir arbeiten eng mit dem Gesundheitsamt Celle zusammen, das derzeit intensiv die Infektionsketten überprüft. Dabei wird gezielt auf alle Personen und Kunden zugegangen, die in der letzten Zeit mit der erkrankten Person in Kontakt standen“, sagt Stefan Gratzfeld, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg.

Das Gesundheitsamt verschaffe sich in telefonischen Interviews einen Überblick über die Infektionsgefahr und stufe das Risiko einer Infektion ein. Sofern das Gesundheitsamt es für erforderlich halte, werde der Mitarbeitende vorsorglich in Quarantäne gestellt und ein kurzfristiger Test-Termin veranlasst.

Sparkasse: Einhaltung der Hygienevorschriften hat oberste Priorität

Die Einhaltung der Hygienevorschriften habe in der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg oberste Priorität. In allen Filialen würden seit Beginn der Corona-Krise in den Kundenbereichen im Zwei-Stunden-Takt die Türgriffe, Handläufe und Bedienfelder der SB-Geräte mit desinfizierend wirkenden Reinigungsmitteln gereinigt. Als zusätzliche Maßnahme für eine angenehme und schutzverstärkende Situation in den Beratungen seien Plexiglasscheiben in jedem Büro angebracht worden, um den Kunden und die Mitarbeiter bestmöglich zu schützen.

red