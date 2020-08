1000 Biker feiern am Waller See 30 Jahre Harley Davidson

Es blubberte und knatterte extrem am Wochenende im Papenteich. Glücklicherweise sind die Wirtsleute vom Restaurant Schuntertal in Walle selbst Harley-Fans. Somit fühlte sich Anne Wegener beim Blumenpflanzen nur wenig gestört, als die US-Amerikanischen Boliden am Samstag durch die Kurve in Richtung Waller See bretterten. Dort feierte der Braunschweig-Gifhorner Harley-Davidson-Händler mit 1000 Motorfreunden sein 30-jähriges Bestehen. Von Landgablern vom Allerfeinsten über das neue schnurrende E-Bike bis hin zu vollausgestatteten Super-Glidern – es waren die schönsten Exemplare aus Milwaukee in Wisconsin. Einen Hingucker gab es mit dem topgepflegten schwarzen Oldtimer Jaguar E auch für Auto-Anhänger.