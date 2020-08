Gifhorn erhält ein Zentrum für Inklusion

Das Land Niedersachsen baut seine „Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren Inklusive Schule“ (RZI) weiter aus. Zum einen gehen in diesem Monat drei weitere RZI in Salzgitter, Gifhorn und im Emsland an den Start. Zum anderen stattet das Land die Unterstützungszentren bis Anfang Februar 2021 mit weiteren 27 Stellen aus, wie aus einer Mitteilung des Niedersächsischen Kultusministeriums hervorgeht.

Diese seien bereits ausgeschrieben. Insgesamt sollen bis Februar des kommenden Jahres 66 Vollzeitstellen besetzt werden. Mit bis zu drei Stellen je Einrichtung seien die künftig 39 RZI landesweit dann personell voll ausgestattet. Die erforderlichen Personalkosten und Sachmittel seien im Landeshaushalt 2020 bereits ausgewiesen.

Beratung und Unterstützung bei der Umsetzung der schulischen Inklusion

Um die Inklusion vor Ort weiterzuentwickeln, richtet das Land seit August 2017 landesweit „Regionale Beratungs- und Unterstützungszentren Inklusive Schule“ (RZI) ein. Ihre Kernaufgabe ist es, Schulen und Studienseminare bei der Umsetzung der schulischen Inklusion zu beraten und zu unterstützen. Hierbei geht es auch um den Einsatz des sonderpädagogischen Personals an den Schulen in einer Region.

Die RZI stehen aber auch Eltern und Schülern bei Fragen und Problemen rund um das Thema

Inklusion informierend und beratend zur Seite. Eine weitere wichtige Aufgabe der „Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren Inklusive Schule“ ist, in den jeweiligen Regionen Netzwerke aufzubauen, um die vielfältige sonderpädagogische Unterstützung zu organisieren.

Wichtiger Baustein für eine gelingende Inklusion

Für die Staatssekretärin im Niedersächsischen Kultusministerium, Gaby Willamowius, sind die „Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren Inklusive Schule“ ein wichtiger Baustein für eine gelingende Inklusion: „Mit den RZI ermöglicht das Land Niedersachsen individuelle, regionale Lösungen für die Umsetzung der inklusiven Schule. Inklusion gelingt durch gute Kooperationen vor Ort, flankiert von fachlicher Expertise durch das Land. So ist es nur folgerichtig, die RZI auch personell gut auszustatten.“

Weitere Infos online unter: https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/organisation/dezernate/rzi

red