Familien streiten sich - Polizei schickt acht Streifenwagen

Weil sich die Mitglieder zweier Familien am Donnerstagnachmittag in der Gifhorner Limbergstraße stritten, schlug die Polizei gleich mit acht Streifenwagen auf. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Zeitung am Freitag.

„Es kam gegen 15.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung innerhalb einer Gruppe von 20 bis 25 Leuten“, sagte der Sprecher. Sie gehörten zu zwei Familien mit Immigrationshintergrund. Was der Gegenstand der Zwistes war, blieb offen – „die Ermittlungen laufen noch“. Fest steht, dass bei den Handgreiflichkeiten auch eine Person verletzt wurde. Deshalb wurde auch ein Rettungswagen herbeigerufen.

Den Beamten sei es gelungen, den Streit zu schlichten, so dass es zu keinen weiteren strafrechtlichen Handlungen gekommen sei.