Radfahrerin verstirbt bei Verkehrsunfall in Brome

Bei einem Verkehrsunfall in Brome ist eine 79-Jährige Radfahrerin zu Tode gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie von dem Wagen eines 71-Jährigen erfasst und erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen.

Die Frau fuhr unvermittelt auf die Straße, wo sie von einem Auto erfasst wurde

Am Montagmittag gegen 12.15 Uhr befuhr die Frau den Gehweg an der Bahnhofsstraße in Brome mit ihrem Fahrrad in Richtung Dorfmitte. In Höhe der Hausnummer 3, so der Bericht weiter, befuhr sie unvermittelt die Fahrbahn und wurde von einem in gleicher Richtung fahrenden VW Caddy erfasst.

Der Aufprall schleuderte die 79-Jährige gegen die Windschutzscheibe. Die Kollision verletzte die Frau so schwer, dass sie noch am Unfallort ihren Verletzungen erlag.

Wegen der Bergungsarbeiten sperrte die Polizei die Bahnhofsstraße bis 14 Uhr voll. Am Wagen des 71-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe circa 2000 Euro.