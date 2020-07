Die Polizei bittet um Hinweise zu einem groß angelegten Diebstahl, der sich zwischen dem 30. Juni und dem 16. Juli an einem Feldweg bei Meinersen-Ahnsen ereignet haben muss.

Meinersen. Eine landwirtschaftliche Beregnungspumpe, einen Handwagen, Zubehör und Werkzeug entwendeten die unbekannten Täter in der Nähe von Ahnsen.

Diebe stehlen in Meinersen eine Beregnungspumpe

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 30. Juni und dem 16. Juli in Meinersen eine landwirtschaftlich genutzte Beregnungspumpe samt Zubehör. Tatort war eine Weihnachtsbaumplantage an einem Feldweg südwestlich von Ahnsen, der Seershausen mit der Bundesstraße 188 verbindet, in der Nähe einer Biogasanlage. Die Täter entwendeten dort aus einer Hütte nicht nur die Motor-Bewässerungspumpe, sondern auch einen doppelachsigen Handwagen, diverse Saug- und Druckschläuche, Motoröl und verschiedene Werkzeuge. Die Diebe müssten diese umfangreiche Beute mit einem großen Fahrzeug oder einem Anhänger abtransportiert haben. Die Polizei Meinersen bittet um sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Diebesguts unter (05372) 97850.

