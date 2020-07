A 2 bei Bad Eilsen: Unfall mit BMW aus dem Kreis Gifhorn

Eine Person kam ums Leben und sechs Personen wurden verletzt, als am Donnerstagvormittag gegen 10.40 Uhr auf der Autobahn 2 bei Bad Eilsen vier Fahrzeuge verunfallten. Laut der Polizei Bielefeld kam eine 24-jährige BMW-Fahrerin aus der Samtgemeinde Isenbüttel in der Fahrtrichtung Hannover – Bielefeld zwischen Bad Eilsen und Veltheim ins Schleudern, prallte gegen die Mittelleitplanke und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Eine Ford-Fahrerin kollidierte mit dem BMW, sodass sie und ihr Beifahrer in ihrem Auto eingeklemmt wurden. Ein VW Caddy fuhr ebenfalls in die Unfallstelle und kollidierte mit dem Ford und anschließend mit einem Lkw. Ein Rettungshubschrauber brachte die schwer verletzte Ford-Fahrerin in ein Krankenhaus, ihr Beifahrer konnte nur noch tot geborgen werden. Fünf weitere Personen wurden leicht verletzt, darunter auch die BMW-Fahrerin und ihr 14-jähriger Beifahrer, der ebenfalls aus dem Landkreis Gifhorn stammt. Die beiden Kinder, die mit ihnen im Auto saßen, blieben unverletzt. red/rs

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder