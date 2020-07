Vordorf. In der Nacht auf Donnerstag ist die Fahrt für eine 58-jährige Vordorferin in einer Hauswand geendet. Der Weg führte zehn Meter durch einen Garten.

Autofahrerin kracht mit BMW in Gartenlaube in Vordorf

Eine 58-Jährige ist mit ihrem BMW in der Nacht auf Donnerstag aus einer Kurve in Vordorf abgekommen und landete so in einer Gartenlaube. Das teilt die Polizeiinspektion Gifhorn mit.

Das Auto riss auf dem Weg in die Hauswand einen Findling mit sich

Der BMW schleifte einen 200 Kilogramm schweren Findling mit sich und landete schließlich in einer Wand. Foto: Privat / Polizeiinspektion Gifhorn

Gegen 1.20 Uhr knallte es gehörig in der Hauptstraße in Vordorf. Von dem Knall geweckt, erkundete ein Anwohner der Straße, ob es sich um einen Einbruch handeln könnte. Draußen angelangt entdeckte er im Vorgarten des Nachbarhauses einen BMW.

Dieser war aus einer leichten Rechtskurve der Hauptstraße geflogen. Der Weg führte von da an zehn Meter durch den Vorgarten bis in die Laube. Dabei schleifte der Wagen einen 200 Kilogramm schweren Findling mit sich.

Die angeforderten Rettungskräfte hatten nichts zu tun

Der angeforderte Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes sowie eine Notärztin aus Gifhorn kamen umsonst. Die 58-jährige Vordorferin blieb unverletzt. Sie lehnte die Behandlung ab und machte sich auf den Weg nach Hause. „Nun jedoch zu Fuß“, wie die Polizei schreibt.

Nach Abschluss der Unfallaufnahme durch die Polizei hob ein Kran den Wagen der Frau aus dem Vorgarten. Der BMW wurde auf den Betriebshof eines Abschleppunternehmens gebracht.

red