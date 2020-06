Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Autofahrer geben können, der am Sonntag ein geparktes Fahrzeug in Wittingen-Knesebeck beschädigte.

Unfallflucht am Sonntag in Wittingen: Polizei sucht Zeugen

In der Marktstraße im Ortsteil Knesebeck beschädigte am Sonntag, 14. Juni, ein Autofahrer ein anderes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt. Dies muss zwischen 10.30 und 15.30 Uhr passiert sein. Vermutlich traf er beim Ausfahren aus dem Parkstreifen am Straßenrand den linken hinteren Kotflügel des lila-blauen VW Passat Variant, der vor ihm parkte. An diesem sind weiße Abriebspuren zu sehen, sodass das Verursacherfahrzeug vermutlich weiß war. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich unter (05831) 252880 bei der Polizei Wittingen zu melden.