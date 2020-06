Kraft: „Negativer Test und Antikörper-Test kein Freifahrtschein!“

1046 Menschen im Landkreis haben sich testen lassen, aktuell gibt es 24 Infizierte, 121 Menschen sind gesundet, vier gestorben – das ist der aktuelle Stand von Sonntag. Josef Kraft, Leiter des Gesundheitsamtes des Landkreises Gifhorn, zeigt sich erleichtert, dass es keinen exponentiellen Anstieg der Zahlen gibt. Dass der Landkreis gut gerüstet und vorbereitet sei, zeige sich auch daran, dass alle Kontaktpersonen der Bewohner des Flüchtlingscamps in Lessien direkt mit Bekanntwerden des ersten Verdachts getestet werden werden konnten und das Ergebnis schon einen Tag später feststand. „So konnten wir vorsorgliche Maßnahmen treffen, um die Infektionsketten auf dem Gelände zu unterbrechen und sind sehr schnell in das Recherchieren von weiteren Kontaktpersonen eingestiegen.“

Auch wenn die Infektionszahlen im Kreis vergleichsweise gering seien, seien Abstand halten und Disziplin noch immer das A und O. Dass das Land etwa alle zwei Wochen neue Änderungen zu den Maßnahmen vorgibt, sei aus Krafts Sicht notwendig. „So schwer es fällt, ist der beste Schutz weiterhin, seine persönlichen sozialen Kontakte zu reduzieren. Nur wenn der Kreis derjenigen, die sich treffen, klein bleibt, können Infektionsketten unterbrochen werden und das Corona-Virus breitet sich weniger aus“, bekräftigt der Amtsarzt.

Das Gesundheitsamt habe früh damit angefangen, Abstriche zu nehmen und Quarantänen für Kontaktpersonen auszusprechen. Allerdings ein Abstrich nur eine Momentaufnahme, um einen Verdacht zu bestätigen oder auszuräumen und daraufhin geeignete Schritte zu ergreifen. Bedeutet auch: fällt der Test negativ aus, heißt das nicht, dass die Infektion mit dem Corona-Virus eine Testperson nicht einige Tage doch noch ereilt.

Wie geht das Gesundheitsamt beim Abstrich vor? Laut Kraft muss die Testperson bei einem positiven Test in der Regel in Quarantäne, das Team ermittelt derweil akribisch mögliche Kontaktpersonen. „Der Abstrich dient also eher dem Schutz der Mitmenschen als der betroffenen Person selbst.“ Getestet werden nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts (RKI) Personen, die typische Symptome aufweisen, „auch wenn sie keinen nachweislichen Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten“, betont Kraft. Wichtig ist: Jeder muss sich vorab bei seinem Hausarzt melden, der dann einen Abstrich anweist, wenn er ihn nicht selbst erledigen kann. Alle Abstriche beim Gesundheitsamt gehen an das Niedersächsische Landesgesundheitsamt zur Auswertung. Spätestens am Folgetag steht das Ergebnis fest.

Ein Antikörpertest, bei dem nachgewiesen werden soll, ob der Körper bereits Antikörper gegen das Corona-Virus gebildet hat, kann erst erst zwei Wochen nach einer vermeintlichen Infektion gemacht werden. „Die Genauigkeit der Testergebnisse ist allerdings aktuell noch nicht so zuverlässig. Deswegen warnen wir davor, falsche Schlüsse aus dem Ergebnis zu ziehen“, betont Kraft.

Nicht genau erforscht sei auch, ob eine Infektion mit dem Corona-Virus und die Bildung von Antikörpern tatsächlich vor einer weiteren Infektion schützt. Wer trotzdem einen solchen Test machen will, meldet sich beim Hausarzt. Der ist laut dem Gesundheitsamtsarzt aber nicht dazu verpflichtet. Ob die Krankenkasse dafür in jedem Fall aufkommt, ist noch unklar.

Kraft warnt: Ein negatives Testergebnis und ein Antikörper-Test sind kein Freifahrtschein, die Kontaktbeschränkungen und Abstandsregelungen zu missachten oder gegen die Mund-Nasen-Bedeckungspflicht zu verstoßen. „So können wir uns selbst und auch unsere Mitmenschen am besten schützen.“

