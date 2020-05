Polizei kontrolliert in Meinersen und Leiferde

Vier Temposünder gingen der Polizei Meinersen am Mittwochmorgen in Dalldorf ins Netz. Am selben Tag blieb es in Ohof ruhig.

Nachdem Anwohner der Hillerser Straße in Leiferde-Dalldorf sich über Raserei beschwert hatten, führte die Polizei dort am Mittwoch, 27. Mai, zwischen 6.30 und 9 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle durch.

In diesem Zeitraum waren vier der etwa 150 durchfahrenden Autos zu schnell unterwegs. Ein Fahrer muss jetzt mit einem Fahrverbot rechnen, weil er mit Tempo 75 gemessen wurde. Die Polizei Meinersen kündigt an, diese Stelle in den nächsten Wochen zu beobachten und weitere Kontrollen anzusetzen.

Am selben Tag nahm die Polizei erneut Hinweise aus der Bevölkerung zum Anlass, auch die Elzer Straße in Meinersen-Ohof zu überwachen. Dort wurden am Mittwochmittag keine Verstöße gegen Verkehrsregeln festgestellt. Die Polizei hofft weiterhin auf die Vernunft der Verkehrsteilnehmer, wie sie in ihrer Pressemitteilung schreibt.