Kaum aufgestellt, schon beschädigt – Vandalismus am Insektenhotel

Verärgert über den Vandalismus am Insektenhotel in Triangel: Jugendfeuerwehrmitglied Lauritz Pohle (von links), Jugendfeuerwehrwart Robin Ullmann (Mitte) und Kinderfeuerwehrwartin Daniela Scheibner mit Kinderfeuerwehrmitglied Carl Scheibner.

Traurig und wütend reagierten die Jüngsten der Kinder- und Jugendfeuerwehr Triangel, als sie das erst vor zwölf Tagen installierte Insektenhotel an der Triangeler Hauptstraße beschädigt vorfanden. Laut einem Bericht von Ortsbrandmeister Steffen Albrecht traten Unbekannte in der Nacht zu Samstag gegen das Gestell. Am Jahresanfang hatten die jungen Brandschützer von Jugendwart Robin Ullmann und Kinderfeuerwehrwartin Daniela Scheibner in vielen Stunden das Insektenhotel auf die Beine gestellt, wegen der Corona-Krise wurde es erst kürzlich an der vom Ortsrat angelegten Blumenwiese aufgestellt. Ullmann und der Gruppensprecher der Altersgruppe, Detlef Trum, betonierten Fundamente und platzierten das Hotel. „Nach wenigen Tagen konnte man schon beobachten, wie die ersten Insekten einzogen. Geschockt waren nun alle, als die ersten Fotos von der Zerstörung am frühen Samstagmorgen die Runde machten. Auch viele Triangeler Bürger drückten ihren Ärger über diesen Vandalismus aus“, berichtet Albrecht.

Einige Zeugen haben bereits Hinweise gegeben, die die Feuerwehr an die Polizei weitergeleitet hat. Nun soll das Insektenhotel wieder repariert und und neu aufgestellt werden, so Trum.