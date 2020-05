Golf fährt 50 Meter auf Leitplanke an der Allerbrücke in Gifhorn

Einen schweren Unfall Im Dragen in Triangel haben Zeugen am Donnerstag gegen 16.39 Uhr gemeldet. Der Unfall hatte sich allerdings bereits auf der K114 an der Allerbrücke in Fahrtrichtung Gifhorn ereignet. Eine 28-jährige Frau war mit ihren zwei Töchtern in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf die im Boden eingelassene Leitplanke gefahren. Der VW Golf fuhr in Schräglage 50 Meter auf der Leitplanke, dann nach links über die Straße gegen die linke Leitplanke, schließlich überschlug sich der Golf und blieb auf dem Dach liegen. Die Frauen waren nach dem Unfall im Fahrzeug eingeschlossen, konnten aber von den Rettungskräften befreit werden, bevor die Feuerwehr eintraf. Die Feuerwehren aus Sassenburg waren bereits alarmiert. Am Ort blieb nur die Feuerwehr aus Triangel zum Brandschutz mit Ortsbrandmeister Steffen Albrecht. Zwei Rettungswagen brachten die Verletzten ins Klinikum. Die K114 war eine Stunde voll gesperrt, dadurch staute sich der Verkehr auf dem Dannenbütteler Weg auf mehr als einem Kilometer.

