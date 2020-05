Weitere Soldaten helfen im Gesundheitsamt Gifhorn

Rund einen Monat, nachdem drei Soldaten der Bundeswehr ihren Dienst im Gesundheitsamt angetreten haben, folgen nun Reservisten, die weitere Aufgaben in Bezug das Coronavirus übernehmen. Insgesamt vier Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten sind ab sofort in Gifhorn im Einsatz.

Die ersten drei begrüßten Landrat Andreas Ebel und Amtsarzt Josef Kraft im Gesundheitsamt an ihrem künftigen Arbeitsplatz. „Es ist gut zu wissen, dass wir in solchen herausfordernden Zeiten wie jetzt auf die Kameradinnen und Kameraden der Bundeswehr zählen können“, wird Ebel in einem Bericht zitiert. Die Unterstützung kommt aus verschiedenen Bundesländern in den Landkreis Gifhorn. Die Reservisten, die Ende April ihren Dienst in Gifhorn angetreten haben, kommen aus Marburg, Recklinghausen und Erfurt. Sie alle bringen medizinische Fachkenntnisse mit und haben sich einem bundesweiten Aufruf angeschlossen, der zur Unterstützung der Gesundheitsämter in Zeiten des Coronavirus aufforderte.

Einer der Helfer ist Obergefreiter Sönke Vandrei. Außerdem sind die Stabsunteroffizierinnen Nadine Peters und Jana Schmitz im Einsatz. Auch Hauptfeldwebel Holger Naujoks aus Hildesheim kommt nach Gifhorn.

Im Gesundheitsamt helfen wirken alle kräftig mit, um bei den Abstrichen der Bürger zu helfen und anschließend die Infektionsketten nachzuvollziehen, damit möglichst frühzeitig Ansteckungen verhindert werden können, heißt es weiter. Damit unterstützen sie die Mitarbeiter des Landkreises, die seit März weit über den üblichen Dienstbetrieb hinaus ihre Arbeit leisten, auch am Wochenende.

Zudem wurde der Einsatz der drei Soldatinnen und Soldaten, die seit Anfang April im Gesundheitsamt mithelfen, bis Anfang Juni verlängert.