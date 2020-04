Polizei schnappt Einbrecher auf frischer Tat in Gifhorn

Gifhorn. Er drang in zwei Einfamilienhäuser in der Südstadt ein und wurde von den Hausbewohnern bemerkt. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein.

Ein Wohnungseinbrecher ist in der Nacht zu Sonntag von der Polizei in der Gifhorner Südstadt auf frischer Tat gefasst werden. Der 37-jährige Mann schlug um kurz nach Mitternacht die Wintergartenscheibe eines Einfamilienhauses in der Julius-Leber-Straße ein, wodurch Alarm ausgelöst wurde. Der Täter entkam zunächst mit einem Fahrrad, das er am Tatort gestohlen hatte. Die Bewohner des Hauses, die sich während des Einbruches im Obergeschoss befanden, alarmierten die Polizei.

Kurz darauf drang der 37-Jährige gewaltsam in ein Einfamilienhaus am Carl-Goerdeler-Ring ein, das nur wenige Meter vom ersten Tatobjekt entfernt lag. Dort wurde er vom 66-jährigen Hauseigentümer überrascht. Mit einem Smartphone, einem Autoschlüssel und zwei Flaschen Schnaps flüchtete er.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den Täter unmittelbar danach von einer Streifenwagenbesatzung in Tatortnähe stellen und festnehmen. Er leistete keinen Widerstand. Ein Alcotest bei Einbrecher ergab einen Promillewert von 1,94.