Gifhorner Egger-Werk produziert auf hohem Niveau

Der Gifhorner Standort des österreichischen Holzkonzerns Egger kommt bislang gut durch die Corona-Krise. Im Weilandmoor halten 400 Mitarbeiter die Fertigung bei Deutschlands größtem Schichtstoffhersteller aufrecht. Die Werkleitung teilte auf Anfrage mit: „Es sind keine einfachen Rahmenbedingungen, mit denen es das Unternehmen derzeit zu tun hat. Wir kämpfen alle gemeinsam von Tag zu Tag aufs Neue, um unseren Betrieb möglichst lange und wirtschaftlich sinnvoll aufrechtzuerhalten. Unsere Auftragsbücher sind aktuell nach wie vor gut gefüllt, unsere Rohstoffversorgungswege funktionieren und unsere Logistikpartner beliefern unsere Kunden.“

Technik-Werkeiter Matthias Veile hebt hervor: „Der starke Zusammenhalt und das Engagement unserer Mitarbeiter sorgen dafür, dass unsere Anlagen weiterhin auf hohem Niveau produzieren und wir unseren Service und unsere hohe Produktqualität gewährleisten. Wir tragen Verantwortung für die Aufrechterhaltung der Produktion, denn wir müssen uns bewusst sein, dass die Wirtschaftskreisläufe erhalten bleiben müssen, um die wirtschaftliche Lebensgrundlage der Gesellschaft und auch hier in der Region nicht nachhaltig zu schädigen.“

Finanz-Werkleiterin Andrea Oldenburg-Zillig ergänzt: „Priorität hat immer die Gewährleistung der Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter. Wir haben umfassende Sicherheits- und Hygienemaßnahmen umgesetzt und informieren unsere Mitarbeiter fortlaufend. Viele von ihnen arbeiten im Homeoffice. Unter diesen Voraussetzungen versuchen wir unser Möglichstes, unserer Versorgungsverpflichtung gegenüber Lieferanten und Kunden, die weiterhin arbeiten, sowie deren Mitarbeitern und Kunden gerecht zu werden.“

Die Auftragslage für den Gifhorner Betrieb mit 500 Kunden in aller Welt ist stabil. Zwar sind laut Verkaufs-Werkleiter Mario Sevignani einzelne Aufträge in aktuellen Situation weggefallen. Dafür kamen dringliche Orders hinzu. So beliefere Egger von Gifhorn aus neue Krankenhäuser in Finnland, Japan und Israel mit Schichtstoffen. Als Antwort auf die Corona-Pandemie errichten diese Länder innerhalb weniger Wochen provisorische Kliniken. Für deren Innenausbau sind Schichtstoffe ein vielseitig einsetzbarer Werkstoff, dessen Oberflächen Widerstandsfähigkeit und Hygiene in Einklang bringen. Sevignani erläutert: „Die Produkte sind antibakteriell und leicht zu reinigen. Sie eignen sich für besonders beanspruchte Bereiche wie Türen oder an Betten in Krankenhauszimmern.“